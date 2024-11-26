Обвиняемый в коррупции бывший начальник управления автодорог Свердловской области и экс-депутат городской думы Нижнего Тагила Вячеслав Данилов подписал контракт с Минобороны

Бывший начальник ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеслав Данилов, обвиняемый в шести эпизодах по ст. 290 УК РФ (получение взятки), заключил контракт с Минобороны и отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). Как сообщил источник «Ъ-Урал», в связи с этим в отношении него было приостановлено уголовное дело.

«Отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве. Местонахождение обвиняемого известно», — говорится в картотеке Октябрьского районного суда Екатеринбурга, где должно было рассматриваться дело Данилова.

Напомним, по версии следствия, Вячеслав Данилов с октября 2022 года по сентябрь 2023 года получил взяток на 12,1 млн рублей от руководителей подрядных организаций за общее покровительство.

Кроме того, он является фигурантом уголовного дела бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, обвиняемого в получении взятки в размере 4 млн рублей от строительной компании. Бывший министр поручил Вячеславу Данилову подготовить комплект документов для заключения прямых госконтрактов с компанией.

По данным источника «Ъ-Урал», после вынесения приговора Василий Старков также отправится на СВО.

Отметим, Вячеслав Данилов в начале 2000-х работал на НТМК, в 2008-м был избран депутатом Нижнетагильской гордумы, затем возглавлял аппарат администрации Нижнего Тагила. С 2010 по 2012 год он был заместителем главы местной администрации по ЖКХ и энергетике при Валентине Исаевой. С 2012 года начал работу в ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» в качестве заместителя начальника. С марта 2017 года исполнял обязанности начальника организации. В 2023 году его отправили в СИЗО по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.