Дело о взятках и коррупции бывшего министра строительства Свердловской области Василия Старкова и экс-начальника регионального управления автомобильных дорог Вячеслава Данилова направлено в суд

Завершено расследование уголовных дел против бывшего начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслава Данилова и регионального экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Василия Старкова, обвиняемых в получении взяток.

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительные заключения. Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, по версии следствия, в сентябре 2023 года Василий Старков, занимая пост министра, получил взятку в размере 4 млн рублей от представителя строительной компании за содействие в заключении государственных контрактов на обслуживание автодорог и искусственных сооружений в регионе.

Начальник управления автомобильных дорог Вячеслав Данилов, в свою очередь, за период с октября 2022 года по сентябрь 2023 года получил более 12 млн рублей за общее покровительство при реализации своих полномочий в сфере государственных контрактов.

Василий Старков обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а Вячеслав Данилов — по ч. 2 и 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за общее покровительство по службе в значительном и особо крупном размерах).

Следователи провели комплекс мероприятий, включая допросы свидетелей, выемки документов и судебные экспертизы. В результате накоплено более 30 томов материалов. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники регионального УФСБ.

Следствие установило, что Старков лично получил взятку от бенефициара строительной организации для обеспечения заключения контрактов с этой компанией. Для выполнения условий соглашения он дал устное поручение Данилову, который находился в его подчинении, заключить контракты с указанной фирмой.

Данилов, обладая полномочиями по заключению контрактов и контролю за качеством работ, на встречах с представителями строительных организаций намекал на возможность получения взяток за общее покровительство. Однако конкретные суммы и действия, которые будут совершены за деньги, не обсуждались.

Старков и Данилов полностью согласились с обвинением. Теперь оба экс-чиновника ожидают судебного разбирательства. Уголовные дела будут направлены в Кировский и Октябрьский районные суды Екатеринбурга.

Отметим, что Вячеслав Данилов в начале 2000-х работал на НТМК, в 2008-м был избран депутатом Нижнетагильской гордумы, затем возглавлял аппарат администрации Нижнего Тагила. С 2010 по 2012 год он был заместителем главы местной администрации по ЖКХ и энергетике при Валентине Исаевой. С 2012 года начал работу в ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» в качестве заместителя начальника. С марта 2017 года исполнял обязанности начальника организации. В 2023 году его отправили в СИЗО по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.