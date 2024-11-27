В Нижнем Тагиле пройдут международные соревнования по лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина 

В Нижнем Тагиле на горе Долгой с 6 по 8 декабря пройдут международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин и мужчин. Традиционно на площадке комплекса трамплинов «Аист» соберутся сильнейшие летающие лыжники и двоеборцы России, Беларуси и Казахстана.

«Нижний Тагил по праву считается главной площадкой международных стартов по нашим видам спорта, ведь далеко не первый год принимает у себя старты самого высокого уровня. Уверен, стоит посетить комплекс “Аист” в первые выходные декабря и почувствовать невероятный дух соревнований, понаблюдать за далёкими прыжками и быстрой гонкой. Ждём всех в Нижнем Тагиле», — сказал президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

По словам главного тренера сборной команды России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгения Плехова, призовой фонд турнира составил более 1,5 млн рублей.

Вход для зрителей — свободный. Болельщиков на трибунах ждёт яркое шоу церемонии открытия и конкурсы с розыгрышем ценных призов.