«Водоканал-НТ» оштрафовали на 250 тысяч рублей за загрязнение рек Тагил и Исток, а также обязали выплатить 1,46 млн рублей за ущерб природе 

Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по факту загрязнения рек Тагил и Исток ООО «Водоканал-НТ» в результате сброса сточных вод. В ходе проверки, проведённой с участием специалистов Уральского межрегионального управления Росприроднадзора и ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО», установлено, что ООО «Водоканал-НТ» осуществляет деятельность на двух производственных площадках в Нижнем Тагиле и посёлке Черноисточинск, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Природоохранной прокуратурой и участвующими специалистами произведён отбор проб сбрасываемых сточных вод, в результате которых установлено превышение нормативов допустимых сбросов и установленных лимитов загрязняющих веществ. Так, в реке Тагил установлено превышение нефтепродуктов, фенола (гидроксибензола), анионных поверхностно-активных веществ и трихлорметана, а в реке Исток — аммоний-иона.

«В связи с выявленными нарушениями ООО “Водоканал-НТ” привлечено к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 8.13, ч. 1 ст. 8.14, ст. 8.5, ст. 8.46 КоАП, и Обществу назначены административные штрафы на сумму 250 тысяч рублей. Назначенные административные наказания исполнены. Кроме того, в результате загрязнения указанных водных объектов ООО “Водоканал-НТ” причинён ущерб окружающей среде на общую сумму 1 461 588 рублей», — заявили в надзорном ведомстве.

Природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании суммы указанного ущерба с ООО «Водоканал-НТ». Решением Ленинского районного суда Нижнего Тагила требования прокурора удовлетворены в полном объёме. Судебный акт не вступил в законную силу.

«С целью устранения нарушений ООО “Водоканал-НТ” заключён договор на разработку проекта “Реконструкция Западной системы очистных сооружений г. Нижний Тагил Свердловской области” с применением наилучших доступных технологий, на который получено положительное заключение экологической экспертизы. В настоящее время проектная документация направлена на получение заключения государственной экспертизы. Кроме того, в составе комплекса сооружений станции водоподготовки “Южная”, строительство которой осуществляется в настоящее время, будут построены очистные сооружения ливневой канализации и хозяйственно-бытовых стоков», — отметили в прокуратуре.