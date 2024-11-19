Студия классического танца «Прима-Арт» ДК имени И. В. Окунева завоевала диплом лауреата первой степени на Всероссийском конкурсе «ADAPTATION-2024» 

Образцовая студия классического танца «Прима-Арт» ДК имени И. В. Окунева завоевала диплом лауреата первой степени Всероссийского конкурса «ADAPTATION-2024», проходившего в Перми. Это первое выступление коллектива из Нижнего Тагила на конкурсе.

«Ну вот и прошла 5-я юбилейная Всероссийская лаборатория-конкурс современного танца “ADAPTATION-2024”, мы были на этом конкурсе впервые. Всё, что происходило все 4 дня, было на высочайшем уровне: организация, конкурсанты, жюри. Наш коллектив показал 5 премьерных номеров и получил очень высокие оценки, но есть к чему стремиться и учиться, мы на конкурсы ездим, чтобы учиться, смотреть других и себя показать, всё ещё впереди!!!» — написала на своей странице во «ВКонтакте» руководитель студии Ольга Герасимова.

Диплом лауреата первой степени тагильские артисты получили в номинации «Современный танец» за исполнение номеров «Горные эскизы» и «Нежность». Всего на конкурсе было представлено около 1300 номеров.