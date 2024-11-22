Тагильский weekend топ-6: история шедевров из демидовских коллекций, мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек, квартирник, посвящённый 100-летию со дня рождения Булата Окуджавы, песни The Beatles, литературный квиз «Фангисупа» и Stand Up 

О том, чем заняться c 22 по 24 ноября

В последнее воскресенье ноября в России отмечается замечательный праздник — День матери. Это прекрасный повод, чтобы выразить свою любовь и благодарность самому близкому и родному человеку и провести время вместе. А наша традиционная подборка городских событий предстоящего уик-энда поможет выбрать мероприятие по душе.

Лекция о создании художественных коллекций семьи заводчиков Демидовых (12+)

22 ноября в 17:30

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Гостям расскажут о предпочтениях коллекционирования, о судьбах шедевров, собранных некогда вместе несколькими поколениями семьи, подробнее — о Николае Никитиче Демидове и его деятельности по передаче ценностей в музеи. Память об этом человеке сохраняется в нашем городе: в Комсомольском сквере в 2007 году установлен памятник скульптора Олега Подольского. Встреча состоится в рамках цикла «Краеведение. Опыт исследователя». Вход бесплатный. Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись.

Мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек (6+)

23 ноября с 14:00 до 16:00

в ТРЦ DEPO

Вы научитесь работать с глиной: от лепки простых форм до создания сложных узоров. А также создадите уникальные украшения для новогодней ёлки, которые будут радовать вас долгие годы. По словам организаторов, мастер-класс подойдёт как взрослым, так и детям. Участие бесплатное.

Квартирник, посвящённый 100-летию со дня рождения Булата Окуджавы (16+)

23 ноября в 17:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Мария и Рафаэль Валитовы — неисправимые романтики, все их песни о счастье и любви. И каждое выступление этого семейного дуэта — не просто пение под гитару, а целый спектакль со своей драматургией и блестящей актёрской игрой. В этот вечер они с щедростью поделятся оптимизмом и хорошим настроением. В концертной программе «Счастья много не бывает» прозвучат авторские песни, а также композиции известных и современных бардов. Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись.

Концерт кавер-группы Baker Makers (18+)

23 ноября в 18:00

в баре «Гора»

Кавер-группа Baker Makers — это коллектив неравнодушных к музыке людей, объединённых общими музыкальными интересами. В репертуаре группы много рок-н-ролла, ритм-энд-блюза и других жанров. На протяжении нескольких лет группа Baker Makers регулярно проводит в Нижнем Тагиле концерты, посвящённые творчеству The Beatles.

Литературный квиз «Фангисупа» (16+)

24 ноября в 16:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Квиз «Фангисупа» — это не просто викторина, а захватывающее путешествие по миру книг, где каждый раунд — это вызов для настоящих книголюбов. Участников ждут интересные вопросы, связанные с литературными произведениями и их экранизациями, дружеская атмосфера и азарт командного соревнования, а также подарки. Предварительно нужно зарегистрироваться.

Stand Up (18+)

24 ноября в 19:00

в комфорт-холле Loft

Стендап, на котором опытные комики расскажут свои проверенные шутки. Участники гарантируют заряд позитива на следующую неделю.