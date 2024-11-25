Из ИК-12 Нижнего Тагила освободился «вор в законе» Эдуард Сахнов (Сахно)

После 19-летнего срока заключения из нижнетагильской ИК-12 на свободу вышел 63-летний лидер дальневосточного ОПС «Общак», «вор в законе» Эдуард Сахнов, более известный в криминальных кругах под именем Сахно или Эдик Большой. По информации СМИ, Сахно находился в Свердловской области с 2018 года.

Сахнов, который стал преемником известного «вора в законе» Джема, был арестован в 2005 году вместе с другими лидерами «Общака». В 2009 году Хабаровский краевой суд приговорил его к 25 годам лишения свободы за организацию преступного сообщества. Однако Верховный суд снизил срок наказания до 22 лет, затем районный суд Курганской области — до 19,5 лет. За время заключения Сахно побывал в различных колониях, но особенно долго находился в ИК-12 в Свердловской области, где, по некоторым данным, выполнял роль противовеса активистам среди заключённых.