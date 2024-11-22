Дмитрий Медведев прибыл в Свердловскую область

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, как и писало ранее АН «Между строк», прилетел в Свердловскую область. Бывшего президента России сопровождают губернатор Евгений Куйвашев и полпред президента в УрФО Артём Жога. Об этом сообщает Ura.ru cо ссылкой на заместителя полпреда Бориса Кириллова.

Предполагается, что представитель Совбеза посетит «Уралвагонзавод». Очевидцы сообщают, что на дорогах города и Серовском тракте замечены усиленные патрули Госавтоинспекции, а над Нижним Тагилом кружил вертолёт.

Напомним, в последний раз Медведев посещал Нижний Тагил и «Уралвагонзавод» 24 октября 2022 года. В сопровождении генерального директора УВЗ Александра Потапова бывший глава государства осмотрел цехи предприятия, в том числе главный танковый конвейер, где производятся бронемашины для российской армии. Также Потапов доложил представителю Совета безопасности о ходе выполнения гособоронзаказа по производству танков Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и другой спецтехники.