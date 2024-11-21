В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» ждут Дмитрия Медведева

Заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева ожидают на этой неделе в Нижнем Тагиле. По информации источников АН «Между строк», экс-президент России может в пятницу посетить с рабочим визитом «Уралвагонзавод». На оборонном предприятии уже началась подготовка к приёму высокого гостя.

В пресс-службе УВЗ от комментариев воздержались.

Напомним, в последний раз Медведев посещал Нижний Тагил и «Уралвагонзавод» 24 октября 2022 года. В сопровождении генерального директора УВЗ Александра Потапова бывший глава государства осмотрел цехи предприятия, в том числе главный танковый конвейер, где производятся бронемашины для российской армии. Также Потапов доложил представителю Совета безопасности о ходе выполнения гособоронзаказа по производству танков Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и другой спецтехники.