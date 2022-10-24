Дмитрий Медведев в Нижнем Тагиле напомнил руководству «Уралвагонзавода» об уголовной ответственности за срыв гособоронзаказа

Сегодня, 24 октября, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев посетил «Уралвагонзавод», чтобы проверить выполнение гособоронзаказа. Об этом экс-президент РФ написал в своём Telegram-канале.

В сопровождении генерального директора УВЗ Александра Потапова Медведев осмотрел цехи предприятия, в том числе главный танковый конвейер, где производятся бронемашины для российской армии. Также Потапов доложил представителю Совета безопасности о ходе выполнения гособоронзаказа по производству танков Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и другой спецтехники.

«Обсуждены вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе СВО, а также устранения существующих проблем. Поставлена задача неукоснительного исполнения ГОЗ во всех его ключевых параметрах, недопущения срывов поставок выпускаемой техники. Обращено внимание на ответственность всех соисполнителей госзаказа, вплоть до уголовной. Приняты поручения в адрес министерств и ведомств, отвечающих за госзаказ. Контроль за исполнением будет продолжен», — отметил Дмитрий Медведев.

Также чиновник заявил, что выпуск вооружений и спецтехники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов.

Напомним, Дмитрий Медведев в последнее время стал чаще навещать предприятия, относящиеся к военно-промышленному комплексу. В августе он побывал на международном военно-техническом форуме «Армия-2022», в сентябре — в технических цехах АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро “Вымпел” имени И. И. Торопова» в Москве, а 14 октября посетил Санкт-Петербург с проверкой поставок беспилотников «Орлан». В последний раз в Нижнем Тагиле Дмитрий Медведев был в 2015 году.