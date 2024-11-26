Полиция Нижнего Тагила разыскивает мужчину, укравшего бутылку дорогого алкоголя из магазина в посёлке Черноисточинск

6 октября в посёлке Черноисточинск неизвестный мужчина украл из магазина, находящегося по адресу Советская, 2а, бутылку дорогостоящего алкогольного напитка.

На видео с камер наблюдения видно, как мужчина средних лет заходит в сетевой магазин, с корзиной в руках подходит к витрине с алкоголем и кладёт бутылку во внутренний карман своей куртки. После этого он удаляется, минуя кассу и возвращая пустую корзину на место. По словам представителя магазина, мужчина причинил ущерб на сумму 2,5 тысячи рублей.

В настоящее время в отделе полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Полицейские просят граждан, которые могут опознать подозреваемого, помочь в раскрытии преступления. Сообщить сведения можно в дежурную часть полиции № 21 по телефону 8 (3435) 97-63-02.