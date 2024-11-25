После визита Дмитрия Медведева в Нижний Тагил полпред президента в УрФО Артём Жога дал поручение материально-технически поддержать уральские колледжи

На совещании с главными федеральными инспекторами полпред президента в УрФО Артём Жога поручил уделить внимание материально-технической поддержке колледжей. Вопрос развития среднего профессионального образования поднимался в ходе визита зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева в Нижний Тагил.

«Полпред рассказал, что в ходе рабочей поездки в Нижний Тагил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на необходимость динамичного развития среднего профессионального образования в УрФО», — сообщили в полпредстве.

Артём Жога поручил подготовить совещание по системе поддержки среднего профессионального образования в УрФО. Он отметил значимость качественного образовательного процесса в условиях СВО, а также его важность в долгосрочном развитии промышленности Урала.

«Особое внимание прошу уделить поддержке колледжей, которым нужна помощь в материально-техническом и учебном плане», — поручил полпред.

Уточняется, что в УрФО сохраняется потребность в 40 тысячах новых работников. Львиная доля из этого числа — профессиональные рабочие. Вопрос актуален для предприятий ВПК, металлургии, химической промышленности и других отраслей.

«Планы заводов расписаны на годы вперед, не хватает рабочих рук. Поэтому наша задача — выработать стратегический подход по насыщению экономики кадрами, в первую очередь за счёт жителей Урала. Необходимо не только готовить новые кадры из молодёжи, но и давать все возможности для профессиональной переподготовки. Человеческие ресурсы есть, нужно их видеть и грамотно использовать», — написал Артём Жога в своём Telegram-канале.