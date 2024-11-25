В полиции Нижнего Тагила проверят подростков, которые избили мужчину (ВИДЕО)

Сотрудники ОП-19 Нижнего Тагила начали проверку после публикации в Сети видео, на котором группа подростков избивает мужчину. Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Нижний Тагил», ЧП произошло днём 24 ноября у дома № 14 на улице Солнечной.

«Трое местных подростков избили взрослого мужчину. Они со всей силы били и пинали его с разбегу ногами куда попало. В лицо, по голове и по телу мужчины наносились множественные удары до тех пор, пока он не упал в бессознательном состоянии. После этого подростки пытались привести мужчину в чувство и потащили его в помещение. Мужчина жив, от госпитализации отказался. Насколько нам известно, конфликт произошёл из-за животных. Одной из соседок не нравилось, что животные этого мужчины всё время гадят. Она считала, что не обязана убирать за ними. Говорят, она не раз возмущалась, но он не реагировал. И вот она попросила подростков проучить его, поговорить с ним “по-мужски”», — рассказали очевидцы.