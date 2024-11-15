Тагильский weekend топ-7: день рождения торгового центра DEPO, звучание скрипки 1700 года выпуска, показ отреставрированного фильма «Конформист» великого Бертолуччи и шоу импровизации

О том, чем заняться с 15 по 17 ноября

Есть две разные профессии — банщик и банщик. Один парит, другой банит. А ноябрьская оттепель располагает к тому, чтобы провести выходные вне дома. Наша традиционная подборка самых интересных событий предстоящего уик-энда поможет выбрать мероприятие по душе.

Беседа о кинематографе в клубе «Вектор ИКС» (0+)

16 ноября в 14:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Музей приглашает на занятие клуба любителей искусства «Вектор ИКС», где поговорят о мировом кинематографе. Встречи клуба являются дополнением к образовательным программам по предмету «Мировая художественная культура» и отлично подойдут для школьников.

Мастер-класс по верховой набойке «Щёрный шопер» (12+)

16 ноября в 14:00

в креативном кластере в Черноисточинске (Кирова, 2а)

На мастер-классе участники познакомятся со старинной техникой нанесения рисунка на ткань, а также создадут свой уникальный дизайн на сумке. Предварительная запись по телефону +7 (912) 215-95-59, занятие ведёт Анна Галактионова.

Симфонические поэмы в концерте «Музыкальная прогулка» (0+)

16 ноября в 17:00

в Нижнетагильской филармонии

Совместно с симфоническим составом оркестра «Демидов-камерата» под управлением маэстро Дмитрия Лузина выступит выпускница Московской консерватории, солистка Московской филармонии скрипачка Юлия Игонина. Девушка играет на инструменте работы мастера Винченцо Панормо 1700 года создания из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов.

Концерт группы «Объезд» (18+)

16 ноября в 20:00

в баре «Гора»

В этот субботний вечер группа «Объезд» отмечает своё 10-летие.

День рождения торгового центра DEPO (0+)

16 ноября с 12:00 до 18:00

на фудкорте и большой сцене в атриуме

Торговый центр отмечает 8-летие с особым размахом. Целый день для гостей будут проходить розыгрыши и музыкальные выступления. В программе — спектакль для детей «Сорока Белобока», шоу «Крио-мороженое», танцевальный флешмоб, шоу театра и перформанса «LeRon», музыкальная группа «Семейный подряд», Dj Доронин и Dj Dmitriy Fresh, а также специальные гости — певцы Джаро и Джалил Асретов.

Показ отреставрированного фильма «Конформист» Бернардо Бертолуччи (18+)

16, 18 ноября в 19:00

в кинотеатре «Красногвардеец»

Отреставрированный легендарный «Конформист» Бернардо Бертолуччи смотрим в «Красногвардейце». Это надо видеть. В том числе потому, что картину снял великий оператор Витторио Стораро. Демонстрируется с субтитрами.

Импровизационное шоу «Может поможет» (18+)

17 ноября в 19:00

в комфорт-холле LOFT

В это воскресенье возвращается импровизационное шоу, где комики готовы ответить на ваши самые неожиданные вопросы. Например, как в 30 лет сообщить родителям о самостоятельной жизни? Или как расколдовать квадробера? Эти и другие ответы ждут вас на шоу.