Тагильский weekend топ-6: выставка, посвящённая известному тагильскому скульптору Ивану Боголюбову, просмотр фильма «Город Зеро», концерт группы «Гаврилов», мастер-класс по рисованию и шоу «Открытый микрофон» 

О том, чем заняться c 8 по 10 ноября

У слесаря ЖЭКа Сидорова был настолько сильный сушняк с бодуна, что он починил кран за 5 минут, а не за 5 часов, как обычно. А на Урал пришла зима и засыпала дороги, крыши домов и деревья снегом. И чтобы вам было не скучно в наступившие холода, мы подготовили нашу традиционную пятничную подборку самых интересных мероприятий предстоящего уик-энда.

Открытие выставки «Вспоминая мастера...» (6+), посвящённой 90-летию тагильского скульптора И. Я. Боголюбова

8 ноября в 16:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Тагильчанам хорошо известны работы Ивана Яковлевича: светомузыкальный фонтан «Каменный цветок», памятник красногвардейцам 1918 года в посёлке Горбуново, мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны рабочим-воинам «Уралвагонзавода», Аллея Славы и ряд других.

Просмотр и обсуждение фильма «Город Зеро» (18+)

8 ноября в 18:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

«Город Зеро» — советский фантасмагорический художественный фильм режиссёра Карена Шахназарова, лауреат международных кинофестивалей в 1989 году. В центре сюжета — история инженера Алексея Варакина, которого сыграл Леонид Филатов. Приехав в провинциальный город, главный герой сталкивается со странными событиями, но постепенно смиряется с происходящим и начинает принимать всё как данность. В 2009 году фильм реставрирован киноконцерном «Мосфильм».

Концерт челябинской группы «Гаврилов» (18+)

9 ноября в 20:00

в баре «Гора»

«Гаврилов» — группа из Челябинска, совмещающая в своём творчестве сразу несколько стилей: от классического рока до панка.

Шоу «Открытый микрофон» (18+)



10 ноября в 19:00

в комфорт-холле LOFT

Опытные комики и новички будут проверять свои новые шутки. Предварительно записавшись, выступить может любой желающий.

Игры с аниматором для детей (0+)

9 и 10 ноября с 16:00 до 18:00

на зелёной лужайке в ТРЦ DEPO

Каждые выходные аниматоры проводят детские праздники в торгово-развлекательном центре. В эту субботу будет Tik-Tok Party и блеск-тату, а в воскресенье — Minecraft и поролоновое шоу. Участие бесплатное.

Мастер-класс «Горный пейзаж» (6+)

10 ноября в 16.00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Работа в технике коллажа не ограничивает творческие замыслы. Можно экспериментировать с оттенками и фактурой бумаги, а используя акварельные карандаши, дополнить композицию рисунком.