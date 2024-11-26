ГУФСИН: Осуждённые исправцентра при ИК-13 Нижнего Тагила зарабатывают на предприятии около 300 тысяч рублей

В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области рассказали о зарплатах осуждённых, отбывающих наказание в исправительном центре (УФИЦ) при ИК-13 (Нижний Тагил) в Верхней Туре. По информации ведомства, заключённые, работающие на местном предприятии, могут получать более 300 тысяч рублей в месяц.

Всего в исправцентре отбывают наказание 128 человек. Осуждённые, изъявившие желание получить новые знания и профильное образование, обучаются в Верхнетуринском механическом техникуме по различным направлениям. В дальнейшем у них есть возможность устроиться на заводе по специальности, повысить квалификацию и разряд. За последнее время 8 осуждённых повысили свою квалификацию или обучились профессиям оператора станков с ЧПУ, токаря и электромонтёра.

«Осуждённые из УФИЦ трудоустроены операторами станков с ЧПУ, сборщиками изделий из дерева, транспортировщиками, грузчиками, токарями и по другим специальностям. Средняя зарплата составляет до 93 тысяч рублей. Один из осуждённых смог заработать почти 305 тысяч рублей. Из заработной платы в доход федерального бюджета ежемесячно перечислялся процент, установленный приговором (постановлением) суда. За 9 месяцев в доход федерального бюджета удержано 9,9 млн рублей», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

В ведомстве отмечают, что осуждённые участвуют в волонтёрской деятельности. У них есть возможность оказывать помощь местному храму, благоустраивать территорию различных учреждений и дороги. Кроме того, они активно участвуют в волонтёрских мероприятиях на территории города.

«На территории Верхней Туры недавно открыт новый стадион “Парк Здоровья”, на котором имеются спортивные площадки. Осуждённые участвуют в турнирах и соревнованиях среди команд города и ближайших населённых пунктов, многие из них занимают призовые места наравне с работниками завода и других предприятий города. В УФИЦ есть свой тренажёрный зал, где в отведённое распорядком дня время у них есть возможность заниматься физическими упражнениями. Администрация учреждения поддерживает осуждённых, активно занимающихся спортом, и идёт навстречу в согласовании заявлений на выход из УФИЦ для участия в массовых соревнованиях, — сообщили в ведомстве.

В настоящее время в Свердловской области действуют 10 исправительных центров, в которых отбывают наказание более тысячи человек.