В полиции прокомментировали избиение мужчины группой подростков в Нижнем Тагиле

В полиции Нижнего Тагила рассказали подробности инцидента, который произошёл днём 24 ноября у дома № 14 на улице Солнечной.

Напомним, по словам очевидцев, несколько подростков по просьбе местной жительницы избили её соседа, за то, что его питомцы ей мешали. Видео было опубликовано в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

«Информация о предполагаемой драке около общежития по улице Солнечная в Тагилстроевском районе была зарегистрирована в отделе полиции № 19 МУ МВД России “Нижнетагильское”. Организована проверка, в ходе которой установлены участники инцидента. Потерпевший мужчина 2003 года рождения отказался от госпитализации, от какой-либо медицинской помощи, а также от подачи заявления. Тем не менее, сотрудниками полиции установлен 16-летний подросток, который пояснил, что в ходе возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений ударил ногой потерпевшего, не задумываясь о последствиях. Позже оппоненты урегулировали конфликт. Подросток поставлен на профилактический учёт в ПДН, его родители привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. В ходе проверки назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».