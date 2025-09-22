В Нижнем Тагиле прокуратура снова обязала областное Минимущество законсервировать здание «Седьмой каменной» больницы на Вагонке. Первое требование ответчик пытался оспорить

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила через через суд обязала Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) законсервировать заброшенное здание «Седьмой каменной» больницы на Вагонке, расположенное на улице Орджоникидзе, 27.

Здание больницы, общей площадью 6 199,5 кв. метра является государственной собственностью Свердловской области, в мае 2008 года оно было передано на праве оперативного управления ГАУЗ Свердловской области «Городская больница № 1 г. Нижний Тагил».

В прокуратуре отмечают, что здание находится в аварийном состоянии, имеет разрушения, запорные устройства на входных дверях отсутствуют, стекла в оконных проёмах выбиты, свободный доступ в здание ничем не ограничен, в связи с чем объект является потенциально опасным.

«Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила направила в суд исковое заявление к Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области с требованием принять меры, направленные на исключение доступа в указанное здание путём установки барьеров (преград) в виде закрепленных металлических решёток на всех оконных проёмах первого этажа здания, а также на дверных проёмах, иных наружных проёмах и отверстиях первого этажа здания», — сообщили в прокуратуре.

Напомним, что первое решение суда по иску прокуратуры, обязывающее МУГИСО законсервировать здание бывшей больницы было принято в январе 2025 года. Не согласившись с решением суда, ответчик подал апелляционную жалобу.

Рассмотрев жалобу, Свердловский областной суд оставил без изменения решение Дзержинского районного суда Нижнего Тагила, апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения.

В прокуратуре напоминают, что в случае неисполнения решения суда в добровольном порядке в срок до 1 октября 2025 года прокуратурой района будут приняты меры к его принудительному исполнению.

Напомним, ранее здание больницы было выставлено на торги, но аукцион провести не удалось из-за отсутствия участников. Тогда в пресс-службе городской больницы рассказали, что рассматривают вариант аренды, пока не пройдут торги и не найдётся покупатель. Торги осуществлял ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области». Там АН «Между строк» объяснили, что сдавать в аренду продаваемые здания невозможно из-за неудовлетворительного состояния и неустранимого физического износа.

Стационар на Орджоникидзе в семь этажей был построен в 1941 году и являлся частью медгородка. Огромное здание вмещало в себя не только больничный стационар, но и поликлинические службы.