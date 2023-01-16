В ГБ № 1 Нижнего Тагила всё же признались, что хотят сдать в аренду аварийные здания «Седьмой каменной» больницы и женской консультации на Вагонке 

Загадочное объявление на сайте «Авито» об аренде зданий «Седьмой каменной» больницы и бывшей женской консультации на улице Орджоникидзе на Вагонке за 1 рубль в месяц оказалось размещено ГБ № 1, к которой относятся строения. Первоначально журналисту АН «Между строк» заявили в медучреждении, что об объявлениях на «Авито» ничего не знают. Однако после публикации в социальных сетях ГБ № 1 появилась информация об аренде помещений.

После этого в пресс-службе городской больницы подтвердили, что рассматривают вариант аренды, пока не пройдут торги и не найдётся покупатель. Однако в документации обоих зданий сказано, что они находятся в неудовлетворительном состоянии, имеют неустранимый физический износ и не эксплуатируются.

Оба здания давно не функционируют и в ноябре прошлого года были выставлены на продажу. Торги осуществляет ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области». Там АН «Между строк» объяснили, что сдавать в аренду продаваемые здания невозможно.

Согласно проектной документации, стоимость первой больницы Вагонки на улице Орджоникидзе, 27 минимально оценили в 22 млн 441 тысячу рублей. Площадь помещения составляет 6199,5 кв. м. Для участия в аукционе потенциальный покупатель должен был внести задаток в размере 2 млн 224 тысячи рублей. Участником аукциона могло стать любое любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и места нахождения.

Второй объект — здание женской консультации 1949 года постройки на Вагонке на улице Коминтерна, 33 / Орджоникидзе, 34 было выставлено на торги за 15 млн 32 тысячи рублей. Четырёхэтажное здание женской консультации ГБ № 1 разместилось на площади 4098,5 кв. м. Сумма задатка для участия в аукционе на приобретение помещения женской консультации составляла 1 млн 503 тысячи рублей.