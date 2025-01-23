Общество

В Нижнем Тагиле прокуратура потребовала законсервировать здание заброшенной Седьмой каменной больницы на Вагонке

23.01.2025 14:57
В Нижнем Тагиле прокуратура потребовала законсервировать здание заброшенной Седьмой каменной больницы на Вагонке

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила обязала региональное Минимущества законсервировать аварийное здание Седьмой каменной больницы на Вагонке.

Заброшенное здание больницы общей площадью более 6,1 тысячи квадратных метров находится в аварийном состоянии и представляет потенциальную угрозу для тагильчан. Здание не используется по назначению, его двери либо отсутствуют, либо остаются открытыми без каких-либо запирающих устройств. Вследствие этого любой человек, включая несовершеннолетних, может свободно проникнуть внутрь, что создаёт потенциальную опасность для жизни и здоровья тагильчан.

Учитывая эти обстоятельства, прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила инициировала проверку и установила необходимость принятия срочных мер по консервации объекта. Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области ограничить доступ в здание. В частности, предлагалось установить металлические решётки на окна и двери первого этажа, чтобы предотвратить возможность проникновения посторонних лиц.

Исковые требования прокуратуры были удовлетворены Дзержинским районным судом Нижнего Тагила. Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, ранее здание больницы было выставлено на торги, но аукцион провести не удалось из-за отсутствия участников. Тогда в пресс-службе городской больницы рассказали, что рассматривают вариант аренды, пока не пройдут торги и не найдётся покупатель. Торги осуществлял ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области». Там АН «Между строк» объяснили, что сдавать в аренду продаваемые здания невозможно из-за неудовлетворительного состояния и неустранимого физического износа.

Фото: городская больница № 1
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