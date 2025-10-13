Шашлычная в Нижнем Тагиле выпустила провокационный рекламный ролик

В конце прошлой недели в соцсетях шашлычной «Гранат» в Нижнем Тагиле появился необычный рекламный ролик. В нём сотрудник заведения по имени Давид в шутливой форме рассказывает о калорийности мяса и сельдерея, объясняя, почему перед выходными стоит выбрать именно мясо, несмотря на разницу в калориях. В оригинальной версии ролика использовалась нецензурная лексика, но некоторые подписчики соцсетей заведения не оценили креативную задумку авторов и посчитали, что мат даже в шуточных роликах неуместен. Однако позже видео было перезалито с отредактированными фрагментами.

Выяснилось, что главным рецензентом оказалась мама молодого человека, которой не очень понравился образ сына в этом видео.

«За нами наблюдает мама Давида, звезды наших клипов, и она против того, чтобы он матерился и нёс в массы некультурную брань», — рассказали АН «Между строк» в заведении.