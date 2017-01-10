По факту загадочного исчезновения девушки в Нижнем Тагиле возбуждено дело по статье «Убийство». Что известно о ходе поисковой операции на данный момент

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи 28-летней жительницы Нижнего Тагила Дарьи Зембицкой. О местонахождении девушки неизвестно с 9 января. Родственники винят в исчезновении Зембицкой её бывшего мужа Сергея Какшина. По их словам, накануне между экс-супругами произошла ссора. При этом о пропаже сообщил сам Какшин.

Сергей и Дарья развелись в прошлом году после шестилетнего брака, в котором у них появилось двое сыновей. Дети остались с матерью. Жили они в доме на улице Булата Окуджавы. У Какшина были ключи от их квартиры, чтобы навещать сыновей. Также иногда он помогал бывшей жене с её авто – зелёной ВАЗ-2107.

«Утром я позвонил [Дарье], чтобы узнать, завелась ли в холод машина. Она не взяла трубку, и я отправил ей смс, но на него она тоже не ответила. Через некоторое время я снова позвонил, а её телефон уже был отключён. Я позвонил в детский сад, там сказали, что моих детей ещё не привезли. Тогда поехал к ним домой», – рассказал Сергей Какшин агентству новостей «Между строк».

По словам Какшина, он приехал к дому Зембицкой после 10 часов утра. Свою машину, отметил он, Дарья обычно ставила прямо напротив подъезда, но её там не было. Детей он застал в квартире одних, ещё спящими.

«Где мама, они не знали. Я позвонил в садик и попросил не снимать детей с питания, потом сам отвёз их и начал искать Дарью», – вспоминает Сергей.

Какшин позвонил в офис, где работала Зембицкая, но там сообщили, что она до сих пор не появлялась. Тогда Сергей вернулся на улицу Булата Окуджавы и нашёл машину бывшей жены: «семёрка» стояла на соседней парковке, на земле он увидел снятый аккумулятор и капли крови.

«Я позвонил в полицию, и там сказали, что нужно заявление от ближайшего родственника пропавшей. Тогда я связался с сестрой Дарьи – Екатериной – и мы вместе поехали в отделение», – рассказал Сергей.

Улица Булата Окуджавы находится на ГГМ, в микрорайоне Муринские пруды, который ещё не до конца возведён. Рядом несколько стройплощадок и лес. В день пропажи полицейские попытались найти Дарью с помощью служебной собаки, но она не смогла взять след. Как объяснил специалист, запахи быстро выветрились на морозе.

Комплекс оснащён камерами наружного наблюдения. Полиция изъяла записи, но парковка и подъезд Дарьи Зембицкой не входят в угол обзора.

Её сестра Екатерина Зембицкая намекнула в соцсетях, что к исчезновению мог быть причастен сам Сергей Какшин. По её словам, Дарья вышла из квартиры в домашней одежде, накинув на себя только куртку. Екатерина сообщила, что незадолго до исчезновения Дарья поругалась с бывшим мужем из-за ревности. Из записей на странице пропавшей в соцсети «ВКонтакте» ясно, что недавно она начала отношения с новым мужчиной – Сергеем Ефременко. Молодые люди обменивались открытыми любовными посланиями.

Мать Зембицкой Ирина тоже заподозрила бывшего зятя. По её словам, Дарья собиралась забрать у Какшина ключи от дома на Булата Окуджавы. Екатерина Зембицкая заявила, что перед исчезновением её сестре угрожала мать Сергея Какшина. Сам мужчина отвергает обвинения в том, что собирался навредить экс-супруге.

«За всё то время, что мы были вместе, я на жену руки не поднял. Да, у нас были ссоры, но даже после развода мы сохранили хорошие отношения, помогали друг другу, продолжали воспитывать детей», – объяснил АН «Между строк» Сергей.

Родственники и друзья Зембицкой объявили о сборе добровольцев на поиски. Они расклеили объявления о пропавшей девушке с просьбой о помощи, а на 13 января запланировали массовую операцию.

Новость взбудоражила Нижний Тагил. Пользователи тагильских интернет-пабликов начали горячо обсуждать обстоятельства произошедшего и выдвигать свои предположения. После версии о ревнивом муже пользователи соцсетей нашли на странице любовника Зембицкой Сергея Ефременко две записи от 8 и 9 января, которые сочли подозрительными.

«Не жалей никого:/Ни людей, ни монеты./Они сегодня с тобой,/А завтра их нету».

Ефременко подтвердил агентству новостей, что его связывали любовные отношения с пропавшей девушкой, но дать другие комментарии отказался.

«Они знакомы всего ничего, – говорит мать Дарьи Зембицкой. – То, что у них на страницах в интернете написано, это несерьёзно».

Кроме того, сегодня волонтёру, организующему сбор людей для поиска Дарьи Зембицкой, поступило требование о выкупе, но оно больше похоже на злую шутку. По заявлению полиции, ни правоохранителям, ни родственникам пропавшей не поступали сообщения ни от каких похитителей.

В пресс-службе ММУ МВД «Нижнетагильское» заявили, что пока рано выдвигать какие-либо версии. 11 января кинологи повторно прибыли на место, чтобы осмотреть окрестности. Возле одной из стройплощадок была обнаружена одежда, но, по словам силовиков, она не подошла под описание гардероба пропавшей.

«Пока мы занимаемся сбором сведений и проводим экспертизы – ещё даже неизвестно наверняка, чья кровь была обнаружена возле машины. Поэтому все комментарии буду позже», – сказал АН «Между строк» замруководителя следственного отдела Тагилстроевского района Нижнего Тагила Пётр Понявин.

Агентство новостей «Между строк»