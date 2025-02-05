Суд обязал мэрию Нижнего Тагила выплатить 30 тысяч рублей за нападение бродячих собак на ребёнка

В посёлке Висимо-Уткинск под Нижним Тагилом две охотничьи собаки породы киргизская борзая долгое время терроризировали местных жителей. Они нападали на домашних животных и людей, а обращения в местную администрацию не приносили результатов: отловщики уезжали, так и не поймав собак.

В мае 2023 года агрессивные псы напали на 11-летнюю девочку, когда она возвращалась домой из школы. Ребёнка спасла знакомая, которая помогла ей отбиться от собак. Отец отвёз дочь в травмпункт Нижнего Тагила, где врачи зафиксировали укус глубиной 2 см и обработали его, а девочке был назначен курс прививок от бешенства. Однако уголовное дело возбуждено не было, так как полиция не нашла состава преступления, сообщает ИА «Все новости».

После этого отец ребёнка обратился в прокуратуру Ленинского района, которая инициировала срочный отлов опасных животных. В июне прошлого года бригаде из приюта «Добрые руки-НТ» удалось поймать животных, одну из собак после лечения передали новому хозяину, о дальнейшей судьбе второй собаки информации нет.

Прокуратура также потребовала компенсации морального ущерба для пострадавшей семьи, поскольку именно администрация Нижнего Тагила, к которому административно относится посёлок, должна контролировать деятельность подрядчика по отлову бездомных животных. Ленинский районный суд удовлетворил иск и обязал мэрию выплатить школьнице 30 тысяч рублей.