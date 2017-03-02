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02 Мар 2017 20:49 | Метки: Новости Нижнего Тагила

«Уралвагонзавод» возглавил замглавы Минпромторга Александр Потапов

Бывший замглавы Минпромторга РФ Александр Потапов назначен новым гендиректором «Уралвагонзавода», сообщает РИА Новости со ссылкой на главу госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Новое место работы Олега Сиенко пока неизвестно.

«Распоряжение подписано. "Уралвагонзавод" возглавит Потапов. Он является опытным руководителем, глубоко погружён в специфику деятельности оборонно-промышленного комплекса, внешнеэкономическую деятельность, а также структуру выполнения гособоронзаказа», – сказал Чемезов.

Александр Потапов родился 23 февраля 1963-го, ему 54 года, пишет Znak.com. По образованию Потапов  инженер-механик, закончил МВТУ им. Баумана по специальности «оптико-электронные приборы». Кандидат экономических наук. По данным «Коммерсанта», в 1987-1991 годах Потапов работал инженером-электроником в КГБ. В 1992-1998 годах занимался бизнесом, с 1998 года стал директором федерального долгового центра при правительстве РФ. С 2001 по 2002 год  директор негосударственного долгового центра «Родник». Главная линия карьеры Потапова после 2002 года  «оборонка». В 2004 году он стал начальником Управления промышленности обычных вооружений Федерального агентства по промышленности, в 2008 году возглавил департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии. В 2012 году стал директором Федеральной службы по оборонному заказу, а 7 июля 2014 года  заместителем министра промышленности и торговли. В Минпромторге Потапов тоже курировал «оборонку», в том числе работал с УВЗ. Ранее он входил в совет директоров «Уралвагонзавода».

Сегодня совет директоров УВЗ избрал нового председателя  первого заместителя главы «Ростеха» Владимира Артякова. На этом посту он сменил помощника президента РФ по кадровым вопросам Евгения Школова.

Напомним, в феврале госкорпорация «Ростех» приняла решение досрочно прекратить полномочия членов совета директоров «Уралвагонзавода» и избрать совет в новом составе. В составе совета сменились 6 из 11 членов, включая генерального директора УВЗ Олега Сиенко.

В конце декабря 2016 года 100% акций «Уралвагонзавода» указом президента России Владимира Путина были переданы в качестве имущественного взноса государства в госкорпорацию «Ростех». Позже появилась информация, что гендиректора УВЗ Олега Сиенко сменит на посту прежний гендиректор «Технодинамики» (также входит в состав «Ростеха») Максим Кузюк, однако она была опровергнута.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Коммерсантъ»

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