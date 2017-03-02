Совет директоров УВЗ возглавил заместитель Чемезова

Совет директоров НПК «Уралвагонзавод» принял решение избрать председателем коллегиального органа первого заместителя гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимира Артякова. За назначение проголосовали 9 из 11 членов совета директоров, один воздержался, сообщается в официальной информации УВЗ. Ранее этот пост занимал помощник президента РФ Евгений Школов. Секретарём совета директоров стал заместитель гендиректора УВЗ по корпоративным и правовым вопросам Игорь Фомин.

Напомним, в феврале госкорпорация «Ростех» приняла решение досрочно прекратить полномочия членов совета директоров «Уралвагонзавода» и избрать совет в новом составе. В составе совета сменились 6 из 11 членов, включая генерального директора УВЗ Олега Сиенко. Также из состава совета вышли заместитель министра финансов России Леонид Горнин, управляющий партнёр ООО «Юникорн Капитал Эдвайзерс» Андрей Дементьев, заместитель министра экономического развития Евгений Елин, помощник президента Евгений Школов, а также член центрального совета ООГО «Российское военно-историческое общество» Сергей Шляков. Их места заняли индустриальный директор кластера «Вооружение» «Ростеха» Сергей Абрамов, первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков, директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» Алла Лалетина, замглавы Минпромторга России Александр Потапов (уже входил в состав совета), директор по реализации государственных программ «Ростеха» Иван Скрыльник и директор по экономике и финансам «Ростеха» Кирилл Фёдоров.

В конце декабря 2016 года 100% акций «Уралвагонзавода» указом президента России Владимира Путина были переданы в качестве имущественного взноса государства в госкорпорацию «Ростех». Позже появилась информация, что гендиректора УВЗ Олега Сиенко сменит на посту прежний гендиректор «Технодинамики» (также входит в состав «Ростеха») Максим Кузюк, однако она была опровергнута. Основным кандидатом на место Сиенко считается заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Потапов.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: SakhaPress.ru