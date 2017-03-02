Сегодня: Чт, 2 Марта, 2017 | USD 58.41 руб. 1.41   EUR 61.52 руб. 0.52   | -2 °C
02 Мар 2017 19:43 | Метки: Новости Нижнего Тагила

Совет директоров УВЗ возглавил заместитель Чемезова

Совет директоров НПК «Уралвагонзавод» принял решение избрать председателем коллегиального органа первого заместителя гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимира Артякова. За назначение проголосовали 9 из 11 членов совета директоров, один воздержался, сообщается в официальной информации УВЗ. Ранее этот пост занимал помощник президента РФ Евгений Школов. Секретарём совета директоров стал заместитель гендиректора УВЗ по корпоративным и правовым вопросам Игорь Фомин.

Напомним, в феврале госкорпорация «Ростех» приняла решение досрочно прекратить полномочия членов совета директоров «Уралвагонзавода» и избрать совет в новом составе. В составе совета сменились 6 из 11 членов, включая генерального директора УВЗ Олега Сиенко. Также из состава совета вышли заместитель министра финансов России Леонид Горнин, управляющий партнёр ООО «Юникорн Капитал Эдвайзерс» Андрей Дементьев, заместитель министра экономического развития Евгений Елин, помощник президента Евгений Школов, а также член центрального совета ООГО «Российское военно-историческое общество» Сергей Шляков. Их места заняли индустриальный директор кластера «Вооружение» «Ростеха» Сергей Абрамов, первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков, директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» Алла Лалетина, замглавы Минпромторга России Александр Потапов (уже входил в состав совета), директор по реализации государственных программ «Ростеха» Иван Скрыльник и директор по экономике и финансам «Ростеха» Кирилл Фёдоров.

В конце декабря 2016 года 100% акций «Уралвагонзавода» указом президента России Владимира Путина были переданы в качестве имущественного взноса государства в госкорпорацию «Ростех». Позже появилась информация, что гендиректора УВЗ Олега Сиенко сменит на посту прежний гендиректор «Технодинамики» (также входит в состав «Ростеха») Максим Кузюк, однако она была опровергнута. Основным кандидатом на место Сиенко считается заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Потапов.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: SakhaPress.ru

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Совет директоров УВЗ возглавил заместитель Чемезова

Рекомендуемые новости:

64x64
02.Мар.17 14:18 | Комментарии: 0

«Толковые ребята, которым не повезло». Кто приносит деньги самой прибыльной исправительной колонии Нижнего Тагила (ФОТОРЕПОРТАЖ)

64x64
01.Мар.17 17:25 | Комментарии: 0

«Прецедентов, чтобы город становился банкротом, в России ещё не было». Облпрокуратура и региональный Минфин провели ревизию долгов Нижнего Тагила за пятилетку Носова

64x64
27.Фев.17 11:54 | Комментарии: 0

«Стабильность нищеты обеспечит кто угодно». Алексей Навальный – о достойной зарплате слесаря УВЗ, вечных крымских санкциях, «мафиозных понятиях» Путина и вероятности российского майдана. Интервью АН «Между строк»

Лента новостей

Совет директоров УВЗ возглавил заместитель Чемезова Совет директоров УВЗ возглавил заместитель Чемезова
02.03.2017 | Комментарии: 0
Балыбердин попросит федеральный Минпромторг спасти ВГОК от банкротства Балыбердин попросит федеральный Минпромторг спасти ВГОК от банкротства
02.03.2017 | Комментарии: 0
Пресс-секретарь Медведева ответила на расследование ФБК о миллиардах премьера Пресс-секретарь Медведева ответила на расследование ФБК о миллиардах премьера
02.03.2017 | Комментарии: 0
Медведев исключил возможность отмены антироссийских санкций Медведев исключил возможность отмены антироссийских санкций
02.03.2017 | Комментарии: 0
Клиенты российских банков пожаловались на массовые блокировки карт Клиенты российских банков пожаловались на массовые блокировки карт
02.03.2017 | Комментарии: 0
Эксперты Кудрина включили Свердловскую область в список регионов с высокой социально-экономической напряжённостью Эксперты Кудрина включили Свердловскую область в список регионов с высокой социально-экономической напряжённостью
02.03.2017 | Комментарии: 0
В новом созыве Нижнетагильской гордумы могут оказаться одни единороссы. «Это чревато протестами оппозиционных партий» В новом созыве Нижнетагильской гордумы могут оказаться одни единороссы. «Это чревато протестами оппозиционных партий»
02.03.2017 | Комментарии: 0
ФБК Навального опубликовал самое масштабное расследование о «тайной империи» Медведева (ВИДЕО) ФБК Навального опубликовал самое масштабное расследование о «тайной империи» Медведева (ВИДЕО)
02.03.2017 | Комментарии: 0
Агентство Ленды передало «за копейки» сотни рекламных щитов фирмам подчинённых хозяина «Ником Рекламы». Прокуратура и ФСБ раскрыли нелегальную схему работы рынка тагильской наружки Агентство Ленды передало «за копейки» сотни рекламных щитов фирмам подчинённых хозяина «Ником Рекламы». Прокуратура и ФСБ раскрыли нелегальную схему работы рынка тагильской наружки
02.03.2017 | Комментарии: 0
Forbes: Мелкий подрядчик «Газпрома» стал «королём госзаказа» на контрактах без конкурса Forbes: Мелкий подрядчик «Газпрома» стал «королём госзаказа» на контрактах без конкурса
02.03.2017 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле после ДТП перевернулась иномарка (ВИДЕО)

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)


Губернатор Куйвашев потребовал усилить сбор налога на прибыль, чтобы оставить его в области Губернатор Куйвашев потребовал усилить сбор налога на прибыль, чтобы оставить его в области
02.03.2017 | Комментарии: 0
«Толковые ребята, которым не повезло». Кто приносит деньги самой прибыльной исправительной колонии Нижнего Тагила (ФОТОРЕПОРТАЖ) «Толковые ребята, которым не повезло». Кто приносит деньги самой прибыльной исправительной колонии Нижнего Тагила (ФОТОРЕПОРТАЖ)
02.03.2017 | Комментарии: 0
СМИ: Футболист Александр Кокорин устроил гонки по встречной полосе в Москве СМИ: Футболист Александр Кокорин устроил гонки по встречной полосе в Москве
02.03.2017 | Комментарии: 0
«Закон Яровой» начнут испытывать в 2017 году в нескольких регионах «Закон Яровой» начнут испытывать в 2017 году в нескольких регионах
02.03.2017 | Комментарии: 0
«Это очень смешная и в то же время страшная вещь». Нижнетагильская драма ставит легендарную трагикомедию «Поминальная молитва» «Это очень смешная и в то же время страшная вещь». Нижнетагильская драма ставит легендарную трагикомедию «Поминальная молитва»
02.03.2017 | Комментарии: 0
Российский теннисист Евгений Донской победил Роджера Федерера Российский теннисист Евгений Донской победил Роджера Федерера
02.03.2017 | Комментарии: 0
Единороссам поручили помогать оппозиции на губернаторских выборах Единороссам поручили помогать оппозиции на губернаторских выборах
02.03.2017 | Комментарии: 0
Футбольный клуб «Урал» пробился в полуфинал Кубка России (ВИДЕО) Футбольный клуб «Урал» пробился в полуфинал Кубка России (ВИДЕО)
02.03.2017 | Комментарии: 0
МИД России назвал фейковой заметку NYT о фейковых новостях на сайте МИДа МИД России назвал фейковой заметку NYT о фейковых новостях на сайте МИДа
02.03.2017 | Комментарии: 0
Минтруд предложил продлить программу маткапитала на пять лет Минтруд предложил продлить программу маткапитала на пять лет
02.03.2017 | Комментарии: 0
«Автомобилист» создаст конкуренцию «Спутнику» в Высшей хоккейной лиге «Автомобилист» создаст конкуренцию «Спутнику» в Высшей хоккейной лиге
01.03.2017 | Комментарии: 0
Суд отменил взыскание с РБК в пользу «Роснефти» 390 тысяч рублей Суд отменил взыскание с РБК в пользу «Роснефти» 390 тысяч рублей
01.03.2017 | Комментарии: 0
РЭО ГИБДД Нижнего Тагила возглавил Андрей Торощин РЭО ГИБДД Нижнего Тагила возглавил Андрей Торощин
01.03.2017 | Комментарии: 0
Ремонт детских садов обойдётся Нижнему Тагилу в 208 млн рублей Ремонт детских садов обойдётся Нижнему Тагилу в 208 млн рублей
01.03.2017 | Комментарии: 0
«Прецедентов, чтобы город становился банкротом, в России ещё не было». Облпрокуратура и региональный Минфин провели ревизию долгов Нижнего Тагила за пятилетку Носова «Прецедентов, чтобы город становился банкротом, в России ещё не было». Облпрокуратура и региональный Минфин провели ревизию долгов Нижнего Тагила за пятилетку Носова
01.03.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости