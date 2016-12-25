Путин подписал указ о передаче «Ростеху» 100% акций «Уралвагонзавода»

Сегодня, 27 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче «Ростеху» 100% акций госкорпорации «Уралвагонзавод». Документ опубликован на портале правовой информации. Для оформления процедуры правительству выделено 18 месяцев.

По информации близкого к УВЗ источника Znak.com, скорее всего, в России будет создан единый бронетанковый холдинг, основой которого и станет «Уралвагонзавод». Он встанет в один ряд с судостроительной и авиастроительной корпорациями.

«Подобные решения принимает собственник. Мы приветствуем объединение бронетанковых активов в единый холдинг как следующий этап развития УВЗ. В недавно принятой советом директоров стратегии до 2025 года как раз и шла речь о построении мощного диверсифицированного холдинга», – прокомментировали Znak.com на предприятии.

Напомним, ранеее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов допустил объединение «Курганмашзавода» (военное предприятие концерна «Тракторные заводы») с НПК «Уралвагонзавод» после получения данных активов.

В октябре федеральные СМИ сообщали, что вице-премьер Дмитрий Рогозин, будучи недовольным работой «Уралвагонзавода», обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой сменить руководство предприятия и передать УВЗ «Ростеху». Позже глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что концерн «Уралвагонзавод» войдёт в состав «Ростеха» в течение полугода. При этом чиновник отметил, что для этого требуется президентский указ, а также распоряжения правительства и Росимущества.

В конце ноября Совет директоров корпорации принял революционную стратегию развития АО «НПК «Уралвагонзавод» до 2025 года. Стратегию планируется реализовать без дополнительных государственных вливаний. Руководство компании рассчитывает на то, что к 2025 году выручка вырастет до 300 млрд рублей, а чистая прибыль – до 24,5 млрд рублей. «УВЗ-Логистик» «Уралвагонзавод» намерен продать до конца 2016 года. Отбор на её покупку прошли шесть компаний.

Агентсво новостей «Между строк»