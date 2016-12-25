«Ростех» допустил объединение УВЗ с «Курганмашзаводом»

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов допускает объединение «Курганмашзавода» (военное предприятие концерна «Тракторные заводы») с НПК «Уралвагонзавод» после получения этих активов, пишет РИА Новости. По словам главы госкорпорации, указ о передаче «Ростеху» УВЗ ещё не подписан и говорить о судьбе предприятия рано. «Курганмашзавод» сейчас в очень трудном финансовом положении, добавил Чемезов.

«Мы обсуждаем возможное наше участие в финансовом оздоровлении этого актива. Скорее всего, он будет передан нам в управление банком. Дальше уже всё зависит от того, если указ будет подписан по УВЗ, может, мы эти два актива объединим в холдинг. Схожие компетенции – бронетехника», – отметил Сергей Чемезов.

В 2017 году в структуру «Ростеха» должен интегрироваться ряд активов «Тракторных заводов» – «Курганмашзавод», Липецкий завод гусеничных тягачей, Волгоградская машиностроительная компания ВгТЗ, Зауральский кузнечно-литейный завод и Специальное конструкторское бюро машиностроения СКБМ.

«Очень многие предприятия работают – то же Волгоградское предприятие, которое изготавливает броневой лист, они делают как для УВЗ, так и для “Курганмашзавода”, вооружения много в том числе и мы делаем, комплектующие, в частности, “Швабе”, системы связи тоже делаются наши и для УВЗ, и для "Курганмашзавода". Там долгов очень много (УВЗ. – Прим. ред.)», – добавил Чемезов.

В октябре федеральные СМИ сообщали, что вице-премьер Дмитрий Рогозин, будучи недовольным работой «Уралвагонзавода», обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой сменить руководство предприятия и передать УВЗ «Ростеху». Позже глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что концерн «Уралвагонзавод» войдёт в состав «Ростеха» в течение полугода. При этом чиновник отметил, что для этого требуется президентский указ, а также распоряжения правительства и Росимущества.

В конце ноября Совет директоров корпорации принял революционную стратегию развития АО «НПК «Уралвагонзавод» до 2025 года. Стратегию планируется реализовать без дополнительных государственных вливаний. Руководство компании рассчитывает на то, что к 2025 году выручка вырастет до 300 млрд рублей, а чистая прибыль – до 24,5 млрд рублей. «УВЗ-Логистик» «Уралвагонзавод» намерен продать до конца 2016 года. Отбор на её покупку прошли шесть компаний.

Агентство новостей «Между строк»