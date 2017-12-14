Судебные приставы при поддержке ОМОНа опечатали кафе-отель «Девичья башня» под Нижним Тагилом (ВИДЕО)

В среду, 13 декабря, сотрудники отдела судебных приставов по Ленинскому району Нижнего Тагила и Пригородному району в принудительном порядке приостановили работу кафе-отеля «Девичья башня» на Серовском тракте. Исполнительные действия проходили при поддержке бойцов ОМОНа по решению суда, который постановил в ноябре приостановить работу заведения до исправления нарушений норм пожарной безопасности.

«Судебные приставы опечатали все номера, работа кафе-отеля приостановлена. Мы будем ежедневно снимать ограничение для прохода рабочих, которые должны исправить нарушения норм пожарной безопасности», — рассказала АН «Между строк» начальник отдела судебных приставов по Ленинскому району г. Нижнего Тагила и Пригородному району Людмила Коваль.

В пресс-службе УФССП по Свердловской области обещали в ближайшее время рассказать подробности проведённых мероприятий. Успеют ли собственники кафе-отеля исправить нарушения до новогодних праздников, на которые в заведении запланировано множество корпоративов, неизвестно.

Напомним, в апреле 2016 года в кафе-отеле произошёл пожар — загорелся неэксплуатируемый третий этаж здания. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что кафе работало без разрешения, а здание построено не по утверждённому проекту. В частности, в прокуратуре отмечали, что собственники построили третий этаж, который проектной документацией предусмотрен не был. Также незаконно построенный кафе-отель уже несколько лет воюет с правоохранительными органами. ГИБДД Нижнего Тагила, исполняя постановление областного правительства, согласно которому подъезды к подобным кафе должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами, уже несколько раз вместе с дорожными службами перекапывала съезды перед кафе, но они после отъезда спецтехники приобретают первоначальный вид.

Собственником кафе является ООО «СААС», подконтрольное Имрану Ахундову и Ровшану Джафарову. В отношении последнего в июле 2017 года были возбуждены уголовные дела по статьям «Истязание» (117 УК РФ) и «Угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью» (119 УК РФ) по заявлению его подруги. Предприниматель также является совладельцем кафе «Девичья башня» на улице Космонавтов, на которое регулярно жалуются жители близлежащих домов. Заведения Джафарова неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушения санитарных норм, найм нелегальных мигрантов и другие нарушения.

Утром 2 июня 2017 года после посещения кафе «Девичья башня» на улице Космонавтов пропал тренер ДЮСШ «Юпитер» Александр Чумарин. Волонтёры и спасатели прочесали в поисках Александра все районы и пригород Нижнего Тагила. Друзья и родственники молодого человека ездили в Екатеринбург для проверки одной из версий, обращались к экстрасенсам, но безуспешно. В середине июля следственный отдел Ленинского района Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по статье «Убийство».