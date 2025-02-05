Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов проинспектировал ход строительства детских садов в Нижнем Тагиле

На этой неделе министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов посетил строительные площадки на севере региона, где по поручению Евгения Куйвашева возводятся школы, больницы, культурные и спортивные центры.

«Мы с коллегами объехали семь муниципалитетов, посмотрели площадки, где строительство социальных объектов ведёт областное управление капитального строительства. В Нижнем Тагиле обсудили начало строительства двух детских садов на 170 и 270 мест. Все объекты по поручению губернатора Евгения Куйвашева включены в строительную госпрограмму и финансируются в том числе из областного бюджета. Убедился, что строители в отведённые сроки укладываются и качество работ на высоте, что позволит обеспечить жителей области современной медицинской, образовательной и досуговой инфраструктурой», — цитирует чиновника департамент информационной политики.

Отмечается, что строительство детских садов в Нижнем Тагиле начнётся в рамках регионального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья». Один из них на 170 мест появится на улице Фрунзе. Другой на 270 мест — в микрорайоне «Приречный». Оба объекта планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.