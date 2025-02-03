В Нижнем Тагиле водитель иномарки выехал на запрещающий сигнал светофора и устроил ДТП

В минувшую пятницу, 31 января, около 20:00 на Вагонке произошло ДТП. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила, 24-летний водитель Kia Sorento, следуя со стороны проспекта Дзержинского в сторону улицы Зари у дома № 40а на Ленинградском проспекте, выехал на запрещающий (жёлтый) сигнал светофора на пешеходный переход, где допустил столкновение с автомобилем Lada Priora, под управлением 41-летнего мужчины, осуществляющего разворот. После этого автомобиль Kia Sorento врезался в дорожное ограждение и знак.

ДТП обошлось без пострадавших, транспортные средства получили технические повреждения.

«В отношении водителя автомобиля Kia сотрудниками Госавтоинспекции составлены административные материалы по ст. 12.12 ч. 1 КоАП РФ (за проезд на запрещающий сигнал светофора) и по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорожных сооружений)», —рассказали АН «Между строк» в дорожной полиции.