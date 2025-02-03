На Серовском тракте произошло смертельное ДТП с участием скорой помощи

Сегодня, 3 февраля, на 333-м км Серовского тракта произошло смертельное ДТП, в котором погибли 67-летний мужчина и 74-летняя женщина.

По предварительным данным, 28-летняя водитель Toyota Corolla превысила скорость и, потеряв управление, вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем скорой медицинской помощи. Пассажиры легкового автомобиля, сидевшие на задних сиденьях, погибли на месте до прибытия медиков. Известно, что девушка-водитель с дедушкой и бабушкой ехала из Серова в сторону Новой Ляли, сообщает «КП-Екатеринбург».

Пассажир и водитель автомобиля скорой помощи не пострадали, водитель Toyota также не получила серьёзных травм.

По факту трагедии проводится расследование.