В Екатеринбурге вынесли приговор экс-министру транспорта Свердловской области Василию Старкову

Сегодня, 3 февраля, Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василию Старкову.

Напомним, экс-чиновнику было предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в особо крупном размере). По версии следствия, в сентябре 2023 года Василий Старков получил взятку в размере 4 млн рублей от лица, являющегося бенефициаром строительной организации, за обеспечение юридического лица государственными контрактами на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в регионе и искусственных сооружений на них.

«С целью выполнения взятых на себя договорённостей министр дал на тот момент начальнику ГКУ ”Управление автомобильных дорог” (Вячеславу Данилову), который находился от него в служебной зависимости, устное поручение заключить контракты с указанной компанией», — отметили в прокуратуре.

В ноябре 2023 года Василий Старков покинул пост для того, чтобы отправиться на СВО, однако в июле 2024 года вернулся в Екатеринбург, чтобы сдаться силовикам, после чего был отправлен под домашний арест в связи с сотрудничеством со следствием, сообщает URA.RU.

Прокуратура запросила наказание в виде 9 лет лишения свободы и штрафа в размере 40 млн рублей.

Суд признал экс-чиновника виновным и назначил наказание в виде 6,5 лет тюремного заключения. Суд также удовлетворил требование прокуратуры о наложении штрафа в 10-кратном размере взятки — 40 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.