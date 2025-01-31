Прокуратура запросила бывшему министру транспорта Свердловской области 9 лет колонии за взятку в размере 4 млн рублей 

Прокуратура попросила суд назначить бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василию Старкову, обвиняемому во взяточничестве, наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 40 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, экс-чиновник обвиняется в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в особо крупном размере). По версии следствия, в сентябре 2023 года Старков лично получил от лица, являющегося бенефициаром строительной организации, взятку в размере 4 млн рублей за обеспечение заключения с указанным юридическим лицом государственных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в регионе и искусственных сооружений на них.

«С целью выполнения взятых на себя договоренностей министр дал на тот момент начальнику ГКУ ”Управление автомобильных дорог” (Вячеславу Данилову), который находился от него в служебной зависимости, устное поручение заключить контракты с указанной компанией», — отметили в прокуратуре.

Также государственный обвинитель попросил суд на основании ст. 104.2 УК РФ применить конфискацию имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации.