В Нижнем Тагиле мужчина едва не сгорел при пожаре в квартире

Накануне, 4 февраля, в 14:05 в диспетчерскую службу поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме № 48 на Уральском проспекте. Из двери одной из квартир на восьмом этаже шёл дым. На место происшествия были направлены три единицы пожарной техники и семь человек личного состава дежурных караулов.

При тушении сотрудникам МЧС удалось спасти мужчину, который находился внутри горящей квартиры. Пострадавшего госпитализировали в токсикологический центр. Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров. Благодаря оперативности спасателей огонь был потушен за 21 минуту. До прибытия пожарных 22 жителя дома, включая 8 детей, успели самостоятельно эвакуироваться по лестнице.

В настоящее время дознаватели устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.