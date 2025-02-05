Тагильские больницы получили шесть новых автомобилей

Амбулаторные службы больниц Нижнего Тагила получили шесть новых автомобилей. Как сообщает «Тагильский рабочий», три машины переданы в Демидовскую больницу, две — в ГБ № 4, одна — в ГБ № 1.

«Две машины Lada Granta для нашей первичной медико-санитарной службы, в том числе неотложной, как нельзя кстати — они просты в эксплуатации, экономичны, поскольку отечественного производства, а это в условиях санкций крайне важно. Прослужат долго. Медики амбулатории выезжают к больным на небольшие расстояния, но много раз в сутки. В итоге набирается приличный километраж — в среднем от 30 до 50 тысяч километров в год. Такие маршруты пешком не осилить. Обновление автопарка по областной программе — существенная поддержка лечебных учреждений», — рассказал главный врач горбольницы № 4 Нижнего Тагила Константин Аникин.

Автомобиль УАЗ, предоставленный городской больнице № 1, станет важным инструментом для улучшения качества диспансерного наблюдения за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией. Он также будет использоваться для оперативной доставки врачей к экстренным и плановым пациентам, а также для транспортировки анализов.

Благодаря наличию системы навигации и связи медицинские работники смогут работать в режиме реального времени, что значительно повысит качество и скорость оказания медицинской помощи. Ранее ГБ № 1 Нижнего Тагила уже получила пять автомобилей, которые в общей сложности проехали более 332 000 километров по маршрутам, предназначенным для помощи пациентам.

«Благодаря региональной программе Свердловской области “Модернизация первичного звена здравоохранения” автопарк нашей больницы обновляется практически ежегодно. Приобретение нового автомобиля для больницы — это всегда радостное событие. Транспортные средства в значительной степени способствуют повышению мобильности наших медицинских работников», — цитирует «Тагильский рабочий» главного врача городской больницы № 1 Александра Павловских.