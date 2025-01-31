«Создавали кровью, потом и слезами». В Нижнем Тагиле впервые прошло шоу «Битва роботов» (12+)

Накануне, 30 января, в Нижнем Тагиле прошла первая «Битва роботов». Машины, созданные студентами 2-го курса НТИ УрФУ, состязались друг с другом на арене в спортивном комплексе «Металлург-Форум». Мероприятие состоялось в рамках учебной программы «Инженерные решения для современного производства», разработанной при поддержке компании ЕВРАЗ.

«Сегодня мы видим битву машин и соревнование инженерных решений. Всё начиналось 2 года назад, когда мы задумались о том, что существующая программа обучения не совсем устраивает и не адаптирована к современным требованиям производства. Именно поэтому мы совместно создали новый проект, который в большей степени направлен на реализацию практических решений производственных задач, которые есть на действующем производстве. Наши студенты с первого курса вовлечены в производственную жизнь», — заявил технический директор ЕВРАЗ НТМК Денис Кошкаров.

В битве приняло участие 5 команд, каждая из которых разработала уникального робота с особыми характеристиками и определённым видом оружия. Например, команда «Гипнодиск» в качестве боевого снаряжения использовала абразивный круг.

«От начала и до конца это наш труд. Изначально мы штудировали интернет в поисках идеи и пришли к этой. Очень долго мучились над конструкцией и комплектующими. Самой важной для нас характеристикой была мощность двигателя, чтобы он смог выдержать и передвинуть саму конструкцию, а также раскрутить фрезу для того, чтобы разрезать робота противника», — рассказал журналисту АН «Между строк» участник команды «Гипнодиск» Константин.

На подготовку своих роботов ребята потратили целый семестр, вложив в работу много сил и времени. Каждый из участников мечтал об успехе своей машины. Перед началом битвы все роботы прошли серию испытаний, в ходе которых проверялись их технические характеристики и боевые возможности.

«Создавали кровью, потом, слезами, из металла. Основная цель — победить. Отличие “Suspense” в том, что он каркасный, как человеческий скелет, а внутри него уже “органы” и “мозг”. На нём установлен вал-маховик, который вращается со скоростью 5 тысяч оборотов в минуту. Проверяли на кусках дерева, от них тогда ничего не оставалось», — поделились с АН «Между строк» Артур и Кирилл из команды «Suspense» .

Мощнее и выносливее всех оказался робот под управлением Михаила Алояна «Сталь-112», весом 21 кг и развивающий скорость 24 км/ч. В его арсенале был «флиппер» — движущаяся металлическая пластина на передней части, поднимающая противника и лишающая его способности передвигаться. Второе место заняли студенты из команды «Гипнодиск», а третье досталось «Метал-ли».