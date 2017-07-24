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24 Июл 2017 13:18 | Метки: Новости Нижнего Тагила, происшествия

Депутат Нижнетагильской гордумы попал в реанимацию после ДТП на квадроцикле

Депутат Нижнетагильской городской думы, начальник ТЭЦ УВЗ Андрей Галахов попал в серьёзную аварию, сообщили АН «Между строк» его коллеги. По предварительным данным, ДТП произошло рано утром в субботу, 22 июля, под Кировградом. Сообщается, что депутат во время аварии был на квадроцикле.

«Знаю, что он был на квадроцикле, где-то в районе Кировграда, – сообщил вице-спикер НТГД Леонид Мартюшёв. – Он был госпитализирован в кировградскую больницу. Травма была настолько серьёзная, что решили отправить в Екатеринбург, при этом долгое время решали вопрос о том, транспортабелен ли он. У него тяжёлое состояние, открытая черепно-мозговая травма».

По словам Леонида Мартюшёва, помогал с переводом и размещением Андрея Галахова в Центральную городскую клиническую больницу № 23 в Екатеринбурге председатель комитета по соцполитике свердловского Заксобрания Вячеслав Погудин.

«Андрей Анатольевич находился в небольшой больнице в Кировграде, – рассказал Вячеслав Погудин. – Понятно, что условия, технологии, кадры, то есть возможности данной больницы, ограничены. Оказание помощи в полном объёме тяжёлым пациентам не представлялось возможным. Задача была привлечь внимание области и по возможности либо на месте оказать помощь специалистами из Екатеринбурга, либо перетранспортировать пациента. Хотя…могу заверить, что действия Центра медицины катастроф Свердловской области, вот эта маршрутизация прошла бы и без моего участия. С главным врачом этого центра мы утром связались, и он направил туда бригаду врачей, в том числе реаниматологов и нейрохирурга. После соответствующей подготовки пациента на месте он был транспортирован в 23-ю больницу Екатеринбурга».

По словам одного из депутатов НТГД, Андрея Галахова уже прооперировали, в сознание он пока не пришёл.

Андрей Галахов зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Нижнетагильской городской думы седьмого созыва, выборы которых пройдут 10 сентября 2017 года. Он избирается по одномандатному округу № 1.

Агентство новостей «Между строк»

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