ФБК Навального опубликовал самое масштабное расследование о «тайной империи» Медведева (ВИДЕО)

Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального провёл масштабное расследование, посвящённое элитной недвижимости премьер-министра и лидера «Единой России» Дмитрия Медведева. Начав расследование с «кроссовок весёлого цвета» председателя правительства, команда Навального утверждает, что установила и документально описала «всю коррупционную империю Дмитрия Медведева». Результаты работы и фильм ФБК опубликованы на сайте Алексея Навального.

В материале говорится, что Дмитрий Медведев владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом» и всё это имущество «было приобретено на взятки олигархов и кредиты госбанков» посредством перечислений в специально созданную сеть благотворительных фондов.

«С гордостью представляю самое большое расследование ФБК из сделанных до сих пор. И, возможно, самое важное политически: речь идёт о втором человеке в стране. Премьер-министре и бывшем президенте России. Главном и постоянном партнёре Путина, самом доверенном его лице – он не побоялся ему страну передать на четыре года», – анонсирует Алексей Навальный.

«Опираясь на опубликованную отчётность, мы утверждаем: на фонды Медведева были переведены как минимум 70 миллиардов рублей деньгами и имуществом. Это взятки от олигархов Усманова и Михельсона; деньги Газпромбанка, который и ранее много раз был замечен в том, что работает “кошельком” для покрытия расходов высокопоставленных чиновников; перечисления от других компаний (например, “дочки” Башнефти)».

В расследовании говорится, что коррупционная схема основывается на создании благотворительной организации с надёжным человеком (однокурсником, родственником) во главе, после чего «можно смело накачивать организацию деньгами и покупать на них дворцы-яхты, не опасаясь, что кто-то ткнёт в лицо бумажкой, где в графе “собственник” стоит твоя фамилия».

В числе дарителей элитных особняков ФБК называет и олигарха Алишера Усманова, который, по данным фонда, просто пожертвовал резиденцию на Рублёвке стоимостью 5 млрд рублей.

Всё расследование, обещает Навальный, будет разбито на эпизоды и превращено в официальные заявления о преступлениях.

«Да, мы понимаем, что сейчас власть сделает всё, чтобы предотвратить любые шаги, которые обязаны предпринять правоохранительные органы. То есть повторится то, что было с Чайкой. Но, как говорится, в России надо жить долго. Рано или поздно мы своего добьёмся и увидим всех персонажей на скамье подсудимых. А рядом с ними будут сидеть те, кто станет блокировать расследование сейчас», – утверждает оппозиционер.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ФБК