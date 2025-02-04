В Нижнем Тагиле задержали подростка, работавшего курьером у телефонных мошенников

В Нижнем Тагиле задержали очередного подростка, который работал курьером на телефонных мошенников.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», мошенники действовали по старой знакомой схеме. В трёх случаях злоумышленники звонили пенсионерам, представляясь их родственниками, и сообщали, что попали в ДТП, и теперь им срочно нужны деньги на операцию. После этого подключался «представитель правоохранительных органов» убеждая жертв передать деньги курьеру.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что через мессенджер подростка, учащегося в одном из колледжей Нижнего Тагила, завербовал пользователь, с которым он ранее не общался. Этот человек предложил юноше «подработку»: подросток должен был приезжать на такси по указанным адресам, забирать деньги у потерпевших, оставлять себе 10%, а остальное переводить на указанный счёт.

Общий ущерб от трёх эпизодов мошенничества, к которым причастен молодой человек, составил более 400 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции призывают граждан быть предельно бдительными: если вам поступает звонок от неизвестного, который представляется родственником или сотрудником правоохранительных органов и просит деньги, не спешите выполнять его требования. Перезвоните близким и сообщите о случившемся в полицию», — напоминают в МВД.