В поликлинике на Вагонке женщина скончалась в очереди к врачу 

Накануне утром, 3 февраля, пожилая женщина умерла в коридоре поликлиники на улице Окунева, 30, ожидая приёма врача. Как рассказали очевидцы паблику «Инцидент Нижний Тагил», медики пытались её реанимировать, но безуспешно.

«Я поднялась на 3-й этаж поликлиники около 09:00. Там было много народа, а медики пытались привести в чувства пожилую женщину, которая бездыханно лежала на кушетке в коридоре. Я ждала свою очередь на приём минут 20 и видела, что всё это время медперсонал учреждения изо всех сил старался вернуть её к жизни, но, к сожалению, все их усилия оказались напрасны. Врачи ставили ей капельницу, делали искусственное дыхание и массаж сердца. В итоге констатировали смерть», — рассказала очевидица происшествия сообществу «Инцидент Нижний Тагил».

По словам других пациентов, женщина тихо сидела на лавочке в ожидании своей очереди на приём к специалисту. Неожиданно ей стало плохо: резко упало давление, и она потеряла сознание.

В полиции Нижнего Тагила и СК от комментариев по данному происшествию воздержались.

Как рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе городской больницы № 1, пациентке было 77 лет.

«Женщина пришла в поликлинику в сопровождении двух сыновей. Села на кушетку в коридоре отдохнуть после сдачи крови на анализы. Через несколько минут ей стало плохо. Сотрудники поликлиники вызвали одновременно скорую медицинскую помощь и бригаду неотложной помощи поликлиники», — прокомментировали редакции в пресс-службе медучреждения.

До приезда скорой бригада неотложной помощи поликлиники проводила мероприятия сердечно-легочной реанимации: непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию лёгких, инфузионную терапию и ЭКГ. Однако спасти женщину не удалось.