Тагильский weekend топ-6: путешествие в мир барабанов, игровые программы в библиотеках, блюз-рок и мастер-класс по ткачеству

О том, чем заняться c 24 по 26 января

Чем студент первокурсник отличается от пятикурсника? Опытом работы в «Бургер Кинге». Первый месяц 2025 года, насыщенный праздниками, промчался быстро. На этой неделе отмечается Татьянин день (он же день студента). Мы подготовили для вас подборку интересных событий, которым можно посвятить свободное время в ближайший weekend в Нижнем Тагиле.

Выставка художника Татьяны Лебедевой «Не могу остановиться» (6+)

24 января в 17:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Креативный кластер приглашает на открытие новой выставки художника Татьяны Лебедевой «Не могу остановиться» — мир ярких красок и разнообразных техник. «Не могу остановиться» — это не просто название выставки, это философия художника. Ведь только через движение, поиск и постоянное обучение можно достичь настоящего мастерства.

Программа «История джазовых барабанов» (6+)

24 января в 18:00

в детской музыкальной школе № 2, улица Зари, 21

Детская музыкальная школа приглашает всех желающих совершить увлекательное путешествие в мир барабанов. Вы узнаете историю ударных инструментов, услышите современные интерпретации всемирно известных хитов и многое другое. Организатор и ведущий — виртуоз игры на барабанах Павел Черкасов при участии преподавателей ДМШ № 2.

Культурная суббота в библиотеках (6+)

25 января с 11:00

в библиотеках города

В разных районах города пройдут игровые программы, мастер-классы, творческие встречи, викторины и многое другое.

Концерт уральской блюз-рок группы (18+)

25 января в 20:00

в баре «Гора»

Хранители и продолжатели традиций блюз-рока на Урале, группа с большим стажем и опытом — Alexander Makarov & Blues Line.

Мастер-класс по ткачеству «Пейзаж в наличнике» (6+)

25 января с 12:00 до 17:00

в креативном кластере в Черноисточинске, улица Кирова, 2а

Мастер-класс по ткачеству, где вы сможете создать настоящую работу в технике ткачества своими руками! Необходима предварительная запись.

Концерт, посвященный 225-летию Александра Пушкина и 220-летию Михаила Глинки «Два гения» (6+)

26 января в 16:00

в малом зале Дворца культуры имени И. В.Окунева

️В программе: романсы, арии из опер, сказки, стихи в исполнении солистов народной вокальной студии, народного ансамбля скрипачей «Vi-style», артистов народного театра-студии «Зазеркалье».