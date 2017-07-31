«С сильным характером, железной волей и добрым сердцем». Друзья и коллеги вспоминают ушедшего из жизни депутата Андрея Галахова

30 июля 2017 года на 58-м году ушёл из жизни Андрей Галахов, депутат Нижнетагильской гордумы и начальник теплоэнергоцентрали УВЗ. Около недели назад народный избранник попал в ДТП на квадроцикле под Кировградом, в результате которого получил тяжёлую черепно-мозговую травму. Врачи 23-й больницы Екатеринбурга боролись за жизнь почётного энергетика, но безуспешно: он умер в реанимации, не приходя в сознание. Время и место прощания с Андреем Галаховым сейчас уточняются.

Агентство новостей «Между строк» собрало реакцию коллег и знакомых на сообщение о смерти заводчанина, который всегда пользовался авторитетом и уважением.

Алексей Балыбердин, депутат Госдумы РФ

«Галахов Андрей Анатольевич – это человек такого поколения, у которого мы, молодые, учились, учились и учились, как надо правильно жить. Он был ярким примером такого поколения, человеком слова. Я его знал ещё по работе на "Уралвагонзаводе". Он никогда не бросал слов на ветер, имел огромное уважение и почёт в коллективе. Неоднократно был у него на ТЭЦ, руководителем которой он являлся. Всегда чувствовалось, как коллектив идёт за ним, слушает его – и это очень дорогого стоит. И то, что случилось, – это, конечно, огромная трагедия, огромная потеря и для УВЗ, и для всего Нижнего Тагила. Мы все сожалеем, конечно, о том, что потеряли одного из достойнейших кандидатов в городскую думу в канун выборов, потому что это на самом деле был очень достойный человек и никто не сомневался в его победе по одномандатному округу. К сожалению, обстоятельства сложились так… Вечная память Андрею Анатольевичу. Я, безусловно, буду присутствовать на похоронах. Он останется в памяти как человек, который много дал "Уралвагонзаводу", его коллективу и мне лично, показал своим примером, как надо достойно жить».

Сергей Киташов, начальник отдела управления технического развития УВЗ, член политсовета ЕР

«Я с Андреем Галаховым начал работать ещё в 2001 году, он как раз стал начальником ТЭЦ, а я работал начальником смены котельного цеха. Помню, на него навалилось огромное количество вопросов, связанных в основном с Ростехнадзором. И только благодаря ему многие проекты были реализованы, а предписания закрыты. Под его непосредственным руководством мы производили монтаж первого котла первой турбины. Очень много сил отдали, и дневали там, и ночевали, но турбину всё-таки запустили, и она до сих пор с котлом на парочку успешно работает. Он нормальный руководитель был, в меру резкий, в меру отзывчивый, и никогда не отфутболивал. Если к нему приходили с каким-то конструктивным предложением, он всегда выслушивал и помогал.

Когда выдвинули его на политическую арену, я уже был членом политсовета "Единой России", но он пошёл дальше и стал депутатом. И мы с ним вместе решали вопросы, связанные с тепло- и электроснабжением, чтобы помочь нашим избирателям. Не всё получалось гладко, но избиратели были довольны, потому что мы находили пути решения. Благодаря поддержке Андрея Анатольевича реконструировали котельную хлебозавода, хлебом обеспечивался практически весь район и пригород.

Человек он был компанейский. Если праздники какие-то отмечали, со спиртным был очень осторожен и практически не пил, но повеселиться, с ребятами пошутить любил. Вообще мужик нормальный был. Знаете, для меня это шок был, когда мне сказали…»

Вячеслав Малых, депутат Нижнетагильской гордумы

«Очень жизнерадостный и жизнелюбивый был человек, с большим юмором. Умел и учил проще к некоторым вещам относиться. Мы постоянно шутили, смеялись с ним вместе, на охоту ездили. И, конечно, он неглупым человеком был, возглавлял такое крупное предприятие, не один созыв работал в думе».

Андрей Муринович, депутат Нижнетагильской гордумы

«Я с ним познакомился, когда вёл программу "Перекрёсток", мы тестировали УАЗик. Настоящий мужик, хороший депутат, человек, у которого, как мне кажется, ещё очень многое было впереди. Не всё легко и хорошо давалось, но он умел преодолевать трудности. Мне кажется, что у нас были тёплые отношения, хоть мы иногда друг на друга и рычали, как депутат на депутата. Зла мы друг на друга никогда не держали и, выходя из депутатского зала, всегда после этого опять становились добрыми товарищами. Настолько нелепо всё это произошло, что не может не быть показателем того, насколько несправедливо устроена жизнь».

Константин Захаров, замглавы администрации по городскому хозяйству и строительству

«Мы знакомы лет 25 были, и до депутатской деятельности, по прежнему месту работы – "Уралвагонзаводу". Ну и в период депутатской деятельности мне было очень комфортно работать с ним как с председателем комиссии по городскому хозяйству. Он не понаслышке знал вопросы, связанные с теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением. Всегда с неподдельным интересом относился к любому вопросу, разбирался, доходил до сути и имел своё мнение. Очень будет не хватать и городу, и думе такого профессионального, компетентного специалиста».

Алексей Казаринов, депутат Нижнетагильской гордумы

«Нормальный, вменяемый, порядочный человек. Был хорошим специалистом, уравновешенным, вдумчивым, пусть иногда и резковатым. Очень жаль, что так произошло».

Коллектив школы № 9

«Ни одно мероприятие в школе не обходилось без этого замечательного, доброго и очень светлого человека. Андрея Анатольевича в нашей школе знали в лицо все ученики. Во время новогодней кампании Андрей Анатольевич превращался в доброго волшебника, который всегда привозил детям с ОВЗ, детям из детских домов подарки, участвуя вместе с нашими учениками в благотворительной акции "Посланники Деда Мороза".

Всегда очень обаятельный, подтянутый, с улыбкой, он являлся для наших учеников примером чистого сердца, добрых поступков, надёжного мужского плеча (часть ремонтных работ в школе выполнена с помощью и при поддержке Андрея Анатольевича). Человек с сильным характером, железной волей и добрым сердцем – вот так мы, члены педагогического и ученического коллектива, запомним Галахова Андрея Анатольевича, нашего доброго друга и соратника».

Александр Маслов, спикер Нижнетагильской гордумы

«Он был моим товарищем, хорошим, и мы были знакомы с ними почти десять лет. Был хорошим специалистом, об этом могут сказать его коллеги по работе, депутатом, который болел за город, по большей части, конечно, за свою родную Вагонку и свой завод».

Вадим Раудштейн, депутат Нижнетагильской гордумы

«Прекрасный человек, великолепный профессионал, отличный депутат и лучший председатель комиссии по городскому хозяйству».

Валерий Зябочкин, руководитель аппарата Нижнетагильской гордумы

«Все сотрудники аппарата сейчас переживают и соболезнуют семье, конечно. Смерть, она всегда внезапна и неожиданна. Мы, честно говоря, в шоке каком-то все пребываем. Человек не первый созыв работал. Грамотный, ответственный специалист, всегда хорошо относился к людям. Для нас это действительно большая потеря».

Вячеслав Горячкин, депутат Нижнетагильской гордумы

«Мне очень жаль, что такой человек и в таком возрасте из жизни ушёл. Для меня, работающего на промышленном предприятии, как производственник, руководитель, он был определённым примером. В работе городской думы от него… Вы меня врасплох застали, я, честно говоря, надеялся, что он выкарабкается... Он в работе городской думы руководствовался только интересами жителей и своим производственным жизненным опытом. Считаю, что такие люди должны были жить и трудиться на благо жителей. Хотелось бы, конечно, выразить мои соболезнования всем близким».

Коллектив СРО партии «Единая Россия»

«Мы скорбим вместе с вами о безвременно ушедшем. Андрей Анатольевич был человеком из народа и для народа. Его деятельность всегда была направлена исключительно на пользу обществу и городу. Это большая утрата для всех, мы выражаем искренние соболезнования всем родным и близким».

Владимир Гаёв, депутат Нижнетагильской гордумы

«Самое главное, что он был специалистом своего дела и на своём месте. Всегда давал консультации, когда что-то было непонятно. Да и отзывы о нём только хорошие всегда были. Жалко, когда такие люди уходят».

Владимир Антонов, депутат Нижнетагильской гордумы

«Для меня это был очень уважаемый человек во всех отношениях. Он был специалистом высочайшей квалификации и человеком, неравнодушным к проблемам города, своей территории, где он был депутатом. Я был на юбилее ТЭЦ, которой он руководил, видел, какое отношение к людям с его стороны и людей к нему. Это больше, чем просто уважение. Он был председателем комиссии по ЖКХ, очень грамотно проводил заседания, в том числе и выездные, дотошно рассматривал все вопросы. У нас с ним как с коллегой были очень хорошие деловые отношения, и уважение у меня к нему было очень велико. Я знал семью его, жену. Мы семьями встречались, поэтому в личном плане для меня это большая трагедия. Такого человека, конечно, будет не хватать и лично мне, и "Уралвагонзаводу", и нашему городу».

Андрей Исаев, депутат Нижнетагильской гордумы

«Прекрасный был человек, отработал с ним пять лет. Был членом комиссии, которую возглавлял Андрей Анатольевич Галахов. Состоявшийся, мудрый, выдержанный, умный, грамотный и просто хороший человек».

Мэрия Нижнего Тагила

«На "Уралвагонзаводе" Андрея Анатольевича ценили за его деловые качества, напористость и умение добиваться поставленных целей. Под его руководством началась масштабная модернизация ТЭЦ с внедрением прогрессивных технологий и обеспечением устойчивой и надёжной работы энергооборудования, бесперебойного снабжения цехов и Дзержинского района энергоресурсами. Его вклад в развитие промышленного потенциала Нижнего Тагила был высоко оценён. Андрей Анатольевич награждён ведомственными наградами и удостоен звания "Почётный энергетик". Он навсегда останется в памяти своих друзей и коллег. Помним и скорбим».

Андрей Галахов родился 6 сентября 1958 года в Ростовской области в рабочей семье. В 1980 году окончил факультет горячей обработки металла машиностроительного института в Ростове-на-Дону и переехал с женой по распределению в Нижний Тагил, где начал работать на механосборочном производстве «Уралвагонзавода». С 1991 года трудился на вагоносборочном производстве, с 2001 года и до последних дней был начальником ТЭЦ предприятия. Среди коллег и товарищей он всегда пользовался уважением благодаря богатому профессиональному опыту и незаурядным управленческим качествам.

Галахов – депутат гордумы пятого и шестого созывов, последние пять лет возглавлял комиссию по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, а также работал в составе комиссии по регламенту и этике. Уделял пристальное внимание вопросам предоставления тагильчанам качественных услуг в жилищно-коммунальной сфере. Андрей Галахов должен был участвовать в выборах депутатов НТГД седьмого созыва, которые пройдут 10 сентября 2017 года. До аварии он успел пройти только процедуру выдвижения по одномандатному округу № 1 от «Единой России».

Андрей Галахов награждён почётными грамотами Российского агентства по обычным вооружениям и Министерства промышленности и энергетики, а также медалью «100 лет профсоюзам России» и знаком ЦК Всероссийского профсоюза Оборонпрома «За сотрудничество». Удостоен звания «Почётный энергетик».

Агентство новостей «Между строк»