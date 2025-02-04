В Нижнем Тагиле 15-летний подросток сорвался с крыши многоэтажки на Вагонке

Вечером 3 февраля около дома № 28 на улице Пихтовой было обнаружено тело 15-летнего подростка, сообщает «Инцидент Нижний Тагил». По предварительной версии, парень упал с крыши девятиэтажного здания и погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. В правоохранительных органах пока не прокомментировали инцидент. Что стало причиной трагедии установит следствие.

По словам местных жителей, подростки часто гуляют по крыше не только этого дома, но и других домов в этом районе, а жалобы в полицию не помогают решить проблему.

«У меня окна выходят на этот дом, неоднократно видела подростков на крыше, значит, чердаки открыты, получается», — пишет подписчица сообщества «Инцидент Нижний Тагил».

«По этому адресу очень часто на крыше подростки. Я два раза звонила в полицию, но они приезжают через час-полтора и сперва на мой адрес, когда дети уже ушли с крыши. И это продолжается очень долгое время. Первый раз я звонила, наверное, лет пять назад», — рассказала другая подписчица.

По мнению другого подписчика, чердаки могут быть открыты по вине провайдеров, так как сотрудники часто взламывают замки, установленные управляющими компаниями.

«Это провайдеры постоянно взламывают все замки! Я сам работаю в ЖЭКе электриком и знаю это всё! Это вообще беда просто! Щиты этажные тоже постоянно после их визита все открыты. Так и боишься, что тоже ребёнок залезет в щит и коснётся токоведущих частей. Не успеваю закрывать уже ходить. Я стал бороться с провайдерами путём установки врезных замков на щиты и с разными ключами на каждом этаже. Навесные замки вообще бесполезны: они либо петли кусают, либо сам замок срывают», — рассказал мужчина.

Другие пользователи соцсетей считают, что это было решение подростка, связанное с предстоящими экзаменами.

«Это всё ОГЭ и ЕГЭ», — написали в комментариях сообщества.

Некоторые в ответ вспоминают своё детство и подростковый возраст, когда сами гуляли по крышам.

«При чём тут ЕГЭ и ОГЭ? При СССР ещё больше по крышам и чердакам бегали, по пожарным лестницам с пятиэтажек спускались и по плитам на стройках скакали», — вспоминает подписчик.

«Все крыши облазил в своё время. И весь подвижной состав тех лет обкатал на колбасе зацепером», — делится другой тагильчанин.