Тагильский weekend топ-6: игра в «Мафию», футбол, социальная дедукция, мастер-класс по фингерстайлу и Stand Up

О том, чем заняться с 31 января по 2 февраля

Почему февраль самый любимый месяц у евреев? А ещё февраль это как бонусный уровень зимы: вроде бы уже почти конец, но ещё нужно пройти пару снежных испытаний! Встречаем первые выходные февраля вместе с традиционной пятничной подборкой от «Афиши МС», которая поможет вам интересно провести ближайший weekend в Нижнем Тагиле.

Игра в «Мафию» (18+)

31 января в 19:00

в ресторане «Восток»

«Город засыпает, просыпается мафия». Откладываем смартфоны в сторону и отправляемся в увлекательное путешествие в мир логических рассуждений и загадочных персонажей. Необходима предварительная запись.

Футбольный матч ФК «Уралец-ТС» против ФК «Триумф» (0+)

1 февраля в 14:00

на футбольной базе «Аист»

Нижнетагильский футбольный клуб «Уралец-ТС» проведёт первый контрольный матч этого года с ФК «Триумф» (Алапаевск). Красно-синие ждут вашей поддержки.

Сет настольных игр (18+)

1 февраля в 16:00

в библиотеке № 6, улица Басова, 8

Библиотека приглашает смелых и находчивых в мир социальной дедукции. Вас ждёт битва умов в играх «Сопротивление» (16+), «Чешуя себе» (18+) и «Кто накормит Кракена» (16+). Вы сможете проверить свои способности строить стратегии, запутывать противников и находить союзников. Необходима предварительная запись. Вход бесплатный.

Мастер-класс по фингерстайлу «Не дворовая гитара» (6+)

1 февраля в 18:00

в «Не школе гитары»

«Не школа гитары» приглашает на интересный мастер-класс по фингерстайлу (техника игры на гитаре, чаще всего — акустической, при которой один гитарист ведёт одновременно партии соло, ритм и бас) с Сергеем Шамониным. Необходима предварительная запись.

Мастер-класс по созданию копии художественного произведения Владимира Игошева «Зима. Уральский пейзаж» (6+)

2 февраля в 14:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Это прекрасная возможность познакомиться с биографией советского и российского художника-живописца, графика, педагога Владимира Игошева, узнать, как его работа появилась в коллекции музея, и почувствовать мотивы зимнего пейзажа, воссоздав его произведение.

Stand Up (18+)

2 февраля в 19:00

в баре «Гора»

Тагильские комики представят на суд зрителей новый материал. Кроме того, смогут выступить все желающие, ведь это «Открытый микрофон».