Общество

Нижний Тагил получит почти 275 млн рублей на замену теплотрасс на Вагонке

03.02.2025 14:38
Нижний Тагил получит почти 275 млн рублей на замену теплотрасс на Вагонке

16 муниципальных образований Свердловской области по решению губернатора Евгения Куйвашева получат субсидии на модернизацию коммунальных сетей. Почти 1,5 миллиарда рублей будет направлено на капитальный ремонт и замену 60 километров сетей тепло- и водоснабжения. Качество услуг будет улучшено для порядка 39 тысяч уральцев. 

Наибольший объём средств поступит в Нижний Тагил, Первоуральск и Ирбит. Так, в Нижнем Тагиле запланировано провести масштабное обновление участков магистральных теплотрасс «Соцгородская», «Алтайская» и «Ленинградская» Дзержинского района, а также выполнить капитальный ремонт участка тепловой сети от тепловой камеры на улице Пахоменко, 32 до дома на проспекте Ленина, 40. Общий объём субсидии на эти цели составит 274,6 миллиона рублей.

В Первоуральске коммунальщики в весенне-летний сезон должны выполнить капитальный ремонт аварийного участка водопровода протяжённостью 9,7 километра. Для реализации этого проекта муниципалитет получит почти 139 миллионов рублей. В Ирбите запланирован ремонт разводящих сетей водоснабжения протяжённостью 7,6 километра на общую сумму 124 миллиона рублей.

Кроме того, средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры получат Верхняя Пышма, Красноуфимск, Верхний Тагил, Карпинск, Каменск-Уральский, Североуральск, Кировград, Новоуральск, Асбест, Кушва, Туринск, Талица и Североуральск.

Фото: 
из архива департамента информационной политики Свердловской области
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