На «Уралвагонзаводе» мужчина поджёг коллегу за систематические подкалывания

Сегодня утром на головном предприятии «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле один из рабочих цеха 562 умышленно поджёг коллегу. Как рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Дзержинского района, сообщение в полицию поступило в 8.30 от охраны завода. На место происшествия выезжали представители полиции, прокуратуры и СК.

«Подозреваемый 1986 года рождения из личной неприязни облил спину своего коллеги легковоспламеняющейся жидкостью, после чего поджёг её. Потерпевший этого же года рождения смог сбить пламя, но был госпитализирован с ожогами спины рук и лица 2 и 3 степени. Скорее всего будет возбуждено уголовное дело по 111 или 112 статье УК РФ», - уточняет помощник прокурора Антон Ерёменко.

На допросе поджигатель пояснил, что пострадавший в течение долгого времени оказывал на него психологическое давление – подкалывал, оскорблял, унижал.

«В настоящее время проводится доследственная проверка, – рассказали АН “Между строк” в пресс-группе ММУ МВД “Нижнетагильское”. – Будут опрошены участники и свидетели конфликта. По какой статье будет возбуждено дело, зависит от тяжести полученных травм».

В полиции отметили, что подозреваемый характеризуется положительно и нареканий по работе не имеет.

Агентство новостей «Между строк»