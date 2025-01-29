В Нижнем Тагиле в Новом Молодёжном театре прошла премьера моноспектакля по поэме Иосифа Бродского

В Нижнем Тагиле 29 января в Новом Молодёжном театре состоялась премьера моноспектакля «Посвящается Я…» (16+). Это монодетектив Ирины Евдокимовой, написанный по поэме Иосифа Бродского «Посвящается Ялте» (16+). Все роли в постановке исполнил Евгений Новосёлов.

«Моноспектакль бесспорно очень сложный жанр. В зал смотреть немного страшновато, потому что есть вариант поймать немножко не тот взгляд и тогда всё пойдёт в другое русло. Но мне везёт, наверное, атмосфера такая, что я выхожу на сцену и зло куда-то выходит из зала», — поделился артист.

В спектакле следователь, сидя в салоне теплохода «Колхида», описывает события, происходившие в 1969 году.

«Трогать Бродского я не хотел, а вот им я точно был затронут. Артист это в первую очередь личность, количество ошибок и сумма опыта, и в какой-то момент у тебя появляется что сказать. Поэтому каждый раз какой бы спектакль ни был, вопрос всегда в том, о чём будем говорить, а на мой взгляд кроме любви говорить не о чем. Этот текст со мной уже около 10 лет, но не было времени для этого материала быть высказанным. Это история о любви, о потерянности, у каждого из героев что-то прервалось», — рассказал Евгений Новосёлов.

Одним тёплым вечером в парадном находят тело застреленного мужчины. Зрителю представляют показания всех свидетелей и подозреваемых в том порядке, в котором они давались. Среди героев есть невротик-шахматист, ветреная актриса, капитан, влюблённый в эту самую актрису, и его сын-подросток. Показания по очереди ведут к разгадке произошедшего.

«Это финальная хорошая точка одного из проектов наших актёров. Эскиз Евгения Новосёлова по Бродскому вырос в настоящий спектакль и получил своего нового зрителя. Театр огромное внимание уделяет своим актёрам, потому что для нас важно их внутреннее развитие», — рассказала директор театра Наталия Мозжакова.

Спектакль поставил режиссёр Игорь Лебедев, однако премьера прошла без него. Евгений Новосёлов выступил также в роли художника. По его словам, главной задачей оформления сцены было создание ощущения пустоты и заброшенности, что отразилось в ржавых и потёртых предметах, а также раскиданных повсюду клочках бумаги.

Зрители восторженно встретили постановку, наградив артиста бурными овациями и продолжительными аплодисментами, которые не смолкали долгое время после окончания спектакля.