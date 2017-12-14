«Борзой» директор Денис Кокорин признал вину по одному из трёх обвинений

34-летний директор Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) Денис Кокорин на заседании Тагилстроевского суда признал себя виновным лишь в частичной невыплате заработной платы рабочим предприятия, передаёт корреспондент АН «Между строк». Напомним, помимо невыплаты зарплаты, Кокорину вменяют мошенничество в особо крупном размере и сокрытие денежных средств организации.

По версии следствия, Кокорин разработал план вывода денежных средств завода в подконтрольную фирму. С ООО «УралЭнергоМаш» были заключены фиктивные договоры поставки товара. Кокорин, как считает следствие, давал указания главному бухгалтеру о переводе средств на счёт «УралЭнергоМаша». По этой схеме с НТЗТИ было выведено около 23 млн рублей. Также Кокорин скрыл денежные средства завода в размере 4,9 млн рублей.

Обвинительное заключение по уголовным делам в отношении Кокорина было утверждено в сентябре. Под домашний арест директора предприятия поместили 21 июля, позже Тагилстроевский суд продлил меру пресечения до 5 ноября этого года, после вновь продлил ту же меру пресечения до 26 марта 2018 года.

На проблемы рабочих НТЗТИ обратил внимание президент Владимир Путин. На встрече с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым в начале июля он рассказал, что к нему на прямую линию пришло обращение от сотрудников завода, которым отказались платить зарплату, пока к руководству завода не обратится глава государства. Задолженность перед 195 рабочими НТЗТИ превысила 13 миллионов рублей. В течение первых суток после слов Путина о «борзоте» тагильских бизнесменов рабочим выплатили большую часть долга. Отец управляющего директора НТЗТИ Дениса Кокорина, бывший собственник предприятия Вячеслав Кокорин, заявил тогда, что выплатил долг из личных средств. Общий ущерб НТЗТИ от действий «борзого» директора оценили в 23 миллиона рублей.