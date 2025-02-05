«Уснул котик утром на человеке». SuperJob назвал самые необычные объяснения причин опоздания на работу

«Забыл, куда иду», « з абыл, что трудоустроился», « з асмотрелся на рассвет» , « и спугался вставать» , « н е в то такси сел» , « п ерепутал дни недели» , « к они перегородили дорогу» , « л юбимая кошка окотилась» , « у снул котик утром на человеке» . Сервис SuperJob назвал самые необычные объяснения причин опозданий на работу непунктуальных сотрудников, которые удалось выяснить в ходе проведённого опроса. В нём приняли участие представители эйчар служб 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Самым частым объяснением опозданий на работу являются пробки (28% опрошенных). О том что проспали заявили 13% респондентов. Каждый десятый работодатель чаще всего слышит от непунктуальных сотрудников о проблемах с общественным транспортом: изменилось расписание, автобус задержался, сломался по дороге или не приш ё л. 6% эйчаров самым популярным оправданием назвали проблемы с будильниками, 5% — семейные неурядицы и проблемы с детьми. Ещ ё варианты оправданий: аварии на дорогах (4%), плохое самочувствие (3%), сломавшийся автомобиль и плохие погодные условия (по 2%).