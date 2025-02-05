«Уснул котик утром на человеке». SuperJob назвал самые необычные объяснения причин опоздания на работу

«Забыл, куда иду», «забыл, что трудоустроился», «засмотрелся на рассвет», «испугался вставать», «не в то такси сел», «перепутал дни недели», «кони перегородили дорогу», «любимая кошка окотилась», «уснул котик утром на человеке». Сервис SuperJob назвал самые необычные объяснения причин опозданий на работу непунктуальных сотрудников, которые удалось выяснить в ходе проведённого опроса. В нём приняли участие представители эйчар служб 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.
Самым частым объяснением опозданий на работу являются пробки (28% опрошенных). О том что проспали заявили 13% респондентов. Каждый десятый работодатель чаще всего слышит от непунктуальных сотрудников о проблемах с общественным транспортом: изменилось расписание, автобус задержался, сломался по дороге или не пришёл. 6% эйчаров самым популярным оправданием назвали проблемы с будильниками, 5% — семейные неурядицы и проблемы с детьми. Ещё варианты оправданий: аварии на дорогах (4%), плохое самочувствие (3%), сломавшийся автомобиль и плохие погодные условия (по 2%).