Бизнес-омбудсмен в Свердловской области Елена Артюх заявила, что резкое повышение тарифа на вывоз мусора для тагильских предпринимателей является законным и экономически обоснованным

Рост тарифа за вывоз мусора у регоператора «Рифей», с которым столкнулись предприниматели, законен и экономически обоснован. Об этом в минувший четверг сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой анализу ситуации в предпринимательской сфере Свердловской области по итогам 2024 года.

По словам Елены Артюх, с июля 2024 года, как только было принято нормативное решение о повышении тарифов за вывоз мусора, она получила ряд коллективных обращений, под которыми подписались около 600 предпринимателей. Были проведены совещания с Региональной энергетической комиссией, а также с помощниками из проблемных городов.

«Могу констатировать: это не частное мнение, это мнение, основанное на анализе ситуации, в том числе на решении антимонопольного ведомства и судебных актах. На сегодняшний день нет сомнений в законности и экономической обоснованности установленного тарифа. Он прошёл судебный контроль и контроль антимонопольного ведомства. Поэтому, на ближайшее время, я предположу, что каких-то существенных изменений в сторону повышения, скорее всего, не будет», — пояснила Елена Артюх.

Бизнес-омбудсмен добавила, что существуют другие механизмы снижения нагрузки на предпринимателей: переход с нормативной оплаты за оборот ТКО на фактическое накопление. Также аппарат уполномоченного работает над коррекцией регулирования, которое определяет подходы к расчёту норматива.

Напомним, тагильские предприниматели были возмущены резким увеличением тарифа на вывоз ТКО. С июля 2024 года он вырос сразу в 2,5 раза. В августе 2024 года представители УФАС и компании «Рифей» встретились с бизнесменами, чтобы обсудить повышение тарифа. Как сообщает ИА «Все новости», руководитель УФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов заявил на встрече, что индексация законна. В мае Свердловский областной суд утвердил новые расценки «Рифея», и ФАС не может на них повлиять.